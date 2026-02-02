CONFIDENCIALES

Roy Barreras pidió apoyo a Gustavo Petro en su reunión con Donald Trump: “No podemos dejar solo la voz de los envenenadores”

El precandidato a la Presidencia aseguró que el mandatario fue “calumniado”.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 10:05 p. m.
El precandidato presidencial, Roy Barreras, aseguró que el interés de Colombia debe ser que a Gustavo Petro le vaya bien en su encuentro con Donald Trump.
El precandidato presidencial, Roy Barreras, aseguró que el interés de Colombia debe ser que a Gustavo Petro le vaya bien en su encuentro con Donald Trump. Foto: Samantha Chavez

El precandidato a la Presidencia Roy Barreras aseguró que el presidente Gustavo Petro fue “calumniado” y pidió a los colombianos apoyar al jefe de Estado en su reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Barreras cuestionó las declaraciones que ha dado el candidato a la Casa de Nariño Abelardo de la Espriella, en medio de la situación de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Barreras calificó al abogado como un “destripador”.

No podíamos dejar la voz solo de los envenenadores en los pasillos de Washington. Acuérdese que dos días antes de mi viaje el señor Abelardo de la Espriella, el destripador, había ido en su avión privado, ufanándose de ir a enrarecer el ambiente. ¿A qué colombiano de buena fe le interesa que salga mal la relación de mañana?”, cuestionó Barreras.

El presidente Petro se reúne con Donald Trump este martes 3 de febrero, después de que la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos pasara por varios momentos de tensión en el último año. La situación del narcotráfico en Colombia será uno de los asuntos que abordarán en el encuentro.

