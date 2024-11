Sablazo del general (r) Zapateiro al Gobierno Petro: hizo un llamado al país a la unión para “salir del hueco”

“Hoy no solo les escribo a los colombianos, sino al mundo entero. Esto sería lo más desastroso e indigno para el pueblo colombiano. Entonces, ¿dónde quedaría el sacrificio de soldados y policías, que han ofrendado sus vidas a cambio de nada? Se realizaron innumerables esfuerzos para lograr exitosamente el rescate de secuestrados, que fueron tenidos en cautiverio por muchos años sin piedad alguna, violando los derechos humanos, y hoy piden para ellos la clemencia que jamás tuvieron con sus víctimas. Esto sería desmoralizante para la fuerza pública”, alertó esta semana el general (r) Zapateiro.

Y concluyó: “Durante décadas, la fuerza pública ha luchado sin tregua contra el crimen organizado. La liberación de los bandidos no contribuye a la paz, desmoraliza a los hombres y mujeres de las fuerzas militares y de policía que lo han dado todo por el país. Hoy es Simón Trinidad, mañana será Otoniel. No se puede tener consideración alguna con quienes con sus crímenes escribieron la peor parte de la historia de Colombia. No podemos permitir que las nuevas generaciones desconozcan esta realidad y se queden con la historia que están reescribiendo para ellos. Los delincuentes deben estar en las cárceles”.