Santander en el top 3 de las pruebas Saber TyT y logra un lugar destacado en Saber Pro 2025-I

La noticia fue entregada por la Gobernación de Santander.

30 de septiembre de 2025, 2:07 p. m.
Es importante que las instituciones educativas y estudiantes individuales realicen el proceso de inscripción y pago de manera oportuna, antes del viernes 12 de mayo, con el fin de evitar costos adicionales.
Desde la Gobernación de Santander dieron a conocer el reconocimiento académico al ubicarse entre los mejores departamentos del país en las pruebas de Estado Saber TyT y Saber Pro 2025-I, según confirmó el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

“En la evaluación Saber TyT, el departamento se ubicó dentro de los tres mejores del país, junto con Meta y Caquetá, al registrar un promedio global superior a los 103 puntos, por encima de la media nacional de 94”, señaló la Gobernación de Santander.

Los estudiantes santandereanos en las pruebas Saber Pro, alcanzaron un promedio de 155 puntos, logrando quedar muy cerca de Cundinamarca que obtuvo 167 y Risaralda 156.

“Estos logros evidencian el esfuerzo de las instituciones y la preparación de los estudiantes”, precisó el comunicado de prensa.

Un ejemplo sobresaliente fue el de un alumno de Socorro, Santander, quien obtuvo el puntaje perfecto (500/500) en el examen Saber 11, calendario B.

