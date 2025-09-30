Santander en el top 3 de las pruebas Saber TyT y logra un lugar destacado en Saber Pro 2025-I

Desde la Gobernación de Santander dieron a conocer el reconocimiento académico al ubicarse entre los mejores departamentos del país en las pruebas de Estado Saber TyT y Saber Pro 2025-I, según confirmó el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

“En la evaluación Saber TyT, el departamento se ubicó dentro de los tres mejores del país, junto con Meta y Caquetá, al registrar un promedio global superior a los 103 puntos, por encima de la media nacional de 94”, señaló la Gobernación de Santander.

Los estudiantes santandereanos en las pruebas Saber Pro, alcanzaron un promedio de 155 puntos, logrando quedar muy cerca de Cundinamarca que obtuvo 167 y Risaralda 156.

“Estos logros evidencian el esfuerzo de las instituciones y la preparación de los estudiantes”, precisó el comunicado de prensa.