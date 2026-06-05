Santiago Botero deja en manos de su fórmula vicepresidencial a qué candidato apoyará para la segunda vuelta

El excandidato presidencial Santiago Botero anunció que dejará en manos de su fórmula vicepresidencial Carlos Fernando Cuevas la decisión de a qué candidato respaldar para la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

“Viendo la situación del país, no votar por alguien es permitir que el más malo llegue, por eso quiero delegar en mi vicepresidente Carlos Fernando Cuevas que él con el movimiento que tiene el apoyo de un 80% de la gente que está dispuesta a asumir lo que nosotros decidamos en esto, tome la decisión genuinamente de quién sea la persona que sea el mejor para ayudar a 27 millones de pobres, por esa persona yo iré a votar el 21 de junio a Colombia”, aseguró Botero desde Estados Unidos, desde donde dijo que trabajará en estos cuatro años para evaluar si vuelve a lanzarse a la Presidencia en el 2030.

Botero aclaró que esta decisión no será una imposición para los integrantes del movimiento o sus seguidores, sino que la gente queda en libertad para tomar la decisión de apoyar al candidato que más considere.

“Nosotros no queremos coaccionar la gente, pero como movimiento tenemos una responsabilidad”, dijo.