El expresidente Álvaro Uribe fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Varios líderes políticos se pronunciaron, entre ellos el expresidente Iván Duque, quien respaldó al líder del Centro Democrático.

“¡Se ha hecho justicia! La inocencia que Álvaro Uribe ha probado a lo largo de su vida, y luego de tantas infamias, ha prevalecido", aseguró Duque.

¡Se ha hecho justicia! La inocencia que Álvaro Uribe ha probado a lo largo de su vida, y luego de tantas infamias, ha prevalecido. Su gallardía, honestidad, patriotismo y compromiso con la legalidad han derrotado a tantos malquerientes que pretendieron castigar su batalla contra… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) October 21, 2025

Duque destacó la “gallardía, honestidad, patriotismo y compromiso” de Uribe, pues considera que a través de la legalidad derrotó a quienes pretendían castigarlo por combatir el crimen en el país.