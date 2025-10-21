Suscribirse

Confidenciales

“Se ha hecho justicia”: expresidente Iván Duque celebra absolución de Álvaro Uribe

El exmandatario destacó que la decisión judicial habría mostrado las irregularidades que se determinaron en primera instancia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 6:24 p. m.
Álvaro Uribe e Iván Duque.
El expresidente Iván Duque celebró la decisión en favor de Álvaro Uribe. | Foto: SEMANA

El expresidente Álvaro Uribe fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Varios líderes políticos se pronunciaron, entre ellos el expresidente Iván Duque, quien respaldó al líder del Centro Democrático.

“¡Se ha hecho justicia! La inocencia que Álvaro Uribe ha probado a lo largo de su vida, y luego de tantas infamias, ha prevalecido", aseguró Duque.

Duque destacó la “gallardía, honestidad, patriotismo y compromiso” de Uribe, pues considera que a través de la legalidad derrotó a quienes pretendían castigarlo por combatir el crimen en el país.

“El tribunal derrotó todas las irregularidades del proceso con transparencia y rigor. Mis felicitaciones a Álvaro Uribe, a su equipo de defensa y a su familia por esta gran victoria de la democracia y del imperio de la ley”, destacó el exmandatario.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bernie Moreno confirma que Donald Trump no pondrá aranceles a Colombia, pero no descarta investigar a Petro

2. Murió la cantante Paulina Tamayo, más conocida como ‘La Grande del Ecuador’: este es el comunicado oficial y causa de su muerte

3. Shohei Ohtani: reflexiones sobre un unicornio azul, o el mejor jugador de la historia del béisbol

4. Bayern Múnich vs. Brujas: hora y canal para ver el partido de Luis Díaz en Champions League

5. Inocencia de Álvaro Uribe: Iván Cepeda se queda sin discurso de campaña a pocos días de la consulta del Pacto Histórico

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Alvaro UribeIván DuqueTribunal Superior de Bogotá

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.