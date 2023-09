Senador Mauricio Gómez Amín dice que si no llegan a consensos en la reforma a la salud, votará negativamente el proyecto

El senador Mauricio Gómez, del Partido Liberal, hizo algunas claridades sobre el proyecto de reforma a la salud, el cual fue aprobada su ponencia positiva el pasado martes en la Cámara de Representantes. Anunció que si el Gobierno no cede en ajustar la iniciativa, no la respaldará cuando llegue al Senado.

Igualmente hizo algunas claridades sobre el proyecto, como que la reforma no ha sido aprobada aún por el Congreso de la República. Y que no ha llegado a su discusión en Senado, por lo que continúa su tránsito en la Cámara de Representantes.

Además, puso un ultimátum: “si eso no sucede, si no hay acuerdos, si no hay consensos, si no se buscan puntos medios mi voto a la reforma a la salud en el Senado de la República será negativo”, anunció Gómez Amín.