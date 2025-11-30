Solicitan intervención de la Procuraduría en investigaciones sobre archivos de Calarcá e infiltraciones de disidencias

El congresista del Centro Democrático Hernán Cadavid le envió una carta al procurador Gregorio Eljach para que ponga la lupa sobre las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre los archivos de alias Calarcá, el material que le fue incautado al jefe guerrillero en julio de 2024 cuando circulaba en camionetas de la Unidad Nacional de Protección, armado, por las carreteras de Antioquia y cuya información, de alta gravedad, fue revelada por Noticias Caracol.

Las pruebas ponen en evidencia posibles infiltraciones del grupo criminal en el Gobierno nacional.

“Me permito solicitar vigilancia especial en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación con ocasión a la información incautada desde el 23 de julio de 2024 a alias Calarcá en dispositivos electrónicos, como celulares, computadores y memorias USB”, se lee en la misiva que remitió el representante a la Cámara.

Él le pidió al ente de control disciplinario que requiera a la Fiscalía para que rinda cuentas sobre el proceso, que indique el número de la noticia criminal que generó con ocasión de los materiales incautados y que informe si adelanta más investigaciones por los hechos.