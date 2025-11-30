Suscribirse

Confidenciales

Solicitan intervención de la Procuraduría en investigaciones sobre archivos de Calarcá e infiltraciones de disidencias

La petición fue radicada ante el despacho del procurador Gregorio Eljach por parte del representante a la Cámara, Hernán Cadavid.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
30 de noviembre de 2025, 3:27 p. m.
Procuraduría, alias Calarcá y Fiscalía.
Procuraduría, alias Calarcá y Fiscalía. | Foto: Procuraduría/Semana/Fiscalía.

El congresista del Centro Democrático Hernán Cadavid le envió una carta al procurador Gregorio Eljach para que ponga la lupa sobre las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre los archivos de alias Calarcá, el material que le fue incautado al jefe guerrillero en julio de 2024 cuando circulaba en camionetas de la Unidad Nacional de Protección, armado, por las carreteras de Antioquia y cuya información, de alta gravedad, fue revelada por Noticias Caracol.

Las pruebas ponen en evidencia posibles infiltraciones del grupo criminal en el Gobierno nacional.

“Me permito solicitar vigilancia especial en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación con ocasión a la información incautada desde el 23 de julio de 2024 a alias Calarcá en dispositivos electrónicos, como celulares, computadores y memorias USB”, se lee en la misiva que remitió el representante a la Cámara.

Contexto: Los archivos de Calarcá: la reunión del Gobierno con la fiscal Luz Adriana Camargo tras la filtración y los pedidos del presidente

Él le pidió al ente de control disciplinario que requiera a la Fiscalía para que rinda cuentas sobre el proceso, que indique el número de la noticia criminal que generó con ocasión de los materiales incautados y que informe si adelanta más investigaciones por los hechos.

“Ello, con la finalidad de que la Procuraduría General de la Nación, como ente de vigilancia y control, pueda intervenir en defensa del interés público y el orden judicial”, agregó el congresista.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Murió en Medellín Kanabico Objetor, reconocido influencer político de la ciudad

2. Inicia reunión entre altos funcionarios de Estados Unidos y la delegación de Ucrania en Florida

3. Gustavo Petro rechaza cierre del espacio aéreo en Venezuela y envía nuevo mensaje a Donald Trump

4. El CM del Bayern Múnich enloquece con gracioso meme sobre Luis Díaz y su magia: “La vida es simple”

5. Estas son las 10 contundentes frases con las que Álvaro Uribe advierte sobre los riesgos de un gobierno de Iván Cepeda

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Procuraduríaalias CalarcáFiscalía

Noticias Destacadas

Procuraduría, alias Calarcá y Fiscalía.

Solicitan intervención de la Procuraduría en investigaciones sobre archivos de Calarcá e infiltraciones de disidencias

Redacción Confidenciales
ED 2264

Álvaro Uribe asegura que quisiera tomarse uno o dos cafés con Francia Márquez: “Me daría mucho gusto”

Redacción Semana
.

Álvaro Uribe, en entrevista con SEMANA, habla con orgullo de su pocillo de “Uribestias”: “Uno tiene que aprender a burlarse de sí mismo”

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.