Sondra Macollins se inscribió como candidata presidencial

Sondra Macollins se inscribió oficialmente como candidata presidencial e irá en llave con Leonardo Karan como fórmula vicepresidencial.

Macollins está respaldada por 1.131.555 firmas validadas por la Registraduría y usará el concepto de “candidata anónima” en la contienda.

Empresas, lujos, ‘contrataderos’ y título de marqués: los cuestionamientos alrededor del esposo de la candidata Sondra Macollins

Frente a esto último, la campaña aclaró que es una propuesta que se presenta como “la voz de los ciudadanos invisibles para el sistema político”.

“Más de un millón de colombianos firmaron porque sienten que el país necesita una alternativa real. Esta candidatura no nace de las maquinarias ni de los partidos tradicionales, nace de la gente que quiere recuperar su voz y su futuro”, dijo Macollins.