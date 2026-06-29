El triunfo de Abelardo De La Espriella, el pasado domingo, 21 de junio, fue posible, en buena parte, gracias a la victoria del Tigre en el exterior, especialmente en Estados Unidos, donde derrotó con contundencia a Iván Cepeda.

Abelardo De La Espriella pidió remitir información sobre negociaciones con el Clan del Golfo al Departamento de Estado de EE. UU.

De acuerdo con los resultados, De La Espriella alcanzó el 80,57 % de los sufragios válidos en ese país frente al 18,43 % que alcanzó el candidato del Pacto Histórico.

Estados Unidos fue uno de los bastiones electorales de De La Espriella. Allí hubo una mayor votación si se compara con lo ocurrido en ciudades como Ibagué, Villavicencio, Pereira, Cartagena, Pereira, entre otras.

Para lograr ese objetivo, una pareja de barranquilleros fue clave para De La Espriella. Se trata de Tatyana Henríquez y Julio César Henríquez Toro, quienes lideraron el equipo de trabajo de los colombianos en el exterior.

Julio César Henríquez Toro y Tatyana Henríquez fueron clave en el triunfo de Abelardo De La Espriella en Estados Unidos. Foto: Suministrada a Semana

Tatyana Henríquez es doctora honoris causa en Derechos Humanos, periodista, especialista en Relaciones Públicas, CEO y Chief Communications Officer (CCO) de e-Mage Consulting Group. Cuenta con un trayectoria enfocada en el fortalecimiento de iniciativas cívicas, sociales e institucionales, consolidando puentes entre la comunidad, el sector público y el sector privado a través de la comunicación estratégica y las relaciones públicas.

Por su parte, Julio César Henríquez Toro, abogado, es Ph.D. en Ciencias Políticas, escritor, profesor universitario y analista político.

Como equipo, ambos impulsaron una agenda de trabajo orientada a la organización de encuentros ciudadanos, reuniones estratégicas, jornadas de integración, espacios de formación para líderes, estrategias de comunicación, relacionamiento institucional y acciones permanentes de articulación con la diáspora colombiana.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, y Tatyana Henríquez. Foto: Suministrada a Semana

Además, su labor contribuyó a consolidar una red internacional de voluntarios, coordinadores y líderes comprometidos con la participación democrática, fortaleciendo la presencia de la campaña entre los colombianos residentes en el exterior.