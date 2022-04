Confidenciales Testigo Pardo Hasche insiste en que lo amenazan por evidenciar montaje contra el expresidente Uribe

Tal como SEMANA había revelado, Enrique Pardo Hasche, testigo del Caso Uribe, denunció ya de manera oficial amenazas en su contra. Se trata de dos documentos dirigidos, el primero a Fiscalía y el segundo al Inpec, en el que Pardo relata que fue trasladado sin explicación alguna a una zona en La Picota en la que hay muchos criminales de alta peligrosidad. Teme por su vida.

En los dos documentos, conocidos en exclusiva por SEMANA, Pardo pide explicaciones al Inpec a su nuevo director el general Tito Castellanos, por su traslado de lugar de reclusión.

SEMANA conversó con Pardo sobre esta situación y todo obedece, a que él evidenció la existencia de un supuesto complot de falsos testigos contra el expresidente Uribe.

“Yo denuncié los falsos testimonios de estas personas que estaban en la cárcel para encarcelar a Uribe. Por eso les cuento a ustedes. Para que sepan que si algo me sucede, responsabilizo a las personas que me sacaron del patio de seguridad”. De esta manera, Enrique Pardo Hasche, uno de los testigos del Caso Uribe que contrario a Juan Guillermo Monsalve, señaló que lo que hubo es una especie de cartel de falsos testigos. Dice que su vida corre riesgo.

Pardo Hasche dice que acaba de ser trasladado de patio en La Picota: “Mire, hace unos 20 días me trasladaron al patio 12 donde no tengo seguridad, y estoy durmiendo en un pasillo. Tengo 67 años. No me puedo proteger o correr. Lo que quiero es dar a conocer mi situación para hacer responsables a las personas que me trasladaron al patio al que me movieron. Aquí hay exparamilitares y exguerrilleros. Muchos de ellos odian al expresidente Uribe y una persona como yo cuyo testimonio de alguna manera buscó ayudar al expresidente pues ellos de inmediato amenazan”, dijo Pardo en diálogo exclusivo con SEMANA.

Pardo Hasche fue más allá y dijo que había un plan para encarcelar a Uribe para las elecciones del 2018 y que eso lo viene denunciando desde su momento. Dijo que había un plan desde el 2012 y que por eso inician un escándalo que termina generando en 2020, la privación de libertad del expresidente.

De igual manera, criticó duramente al magistrado César Reyes, de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, cuya ponencia apoyada por sus compañeros llevó a la detención domiciliaria del expresidente Uribe: “Sí hay un desbalance en el juicio contra Uribe, la balanza de la justicia no está ajustada en ese juicio”.

Por ahora, ni Fiscalía ni Inpec han respondido a las denuncias de Pardo Hasche.