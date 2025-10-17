Confidenciales
“Tienen razón en Venezuela para tener los nervios crispados”: aseguran que hay tensión en el régimen de Maduro
En las últimas horas, Nicolás Maduro respondió a Donald Trump: “no al cambio de régimen, no a los golpes de Estado dados por la CIA”.
Al interior del régimen de Nicolás Maduro hay tensión ante la posibilidad de una intervención militar estadounidense terrestre en Venezuela.
De hecho, un análisis visual de The Washington Post estableció que helicópteros de Operaciones Especiales de Estados Unidos ampliaron su misión en el Caribe, algo que tiene al régimen bastante preocupado por lo que pueda llegar a pasar durante los próximos días u horas.
En medio de dicha tensión, quien se pronunció al respecto fue la periodista Ángela Patricia Janiot, expresentadora colombiana de la cadena CNN.
“Tienen razón en Venezuela para tener los nervios crispados y estar buscando, de forma desesperada, una salida para salvarse en ese barco que se hunde”, dijo Janiot a través de su cuenta en la red social X.