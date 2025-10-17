Venezuela reforzó su presencia militar en estados fronterizos con Colombia como parte de la respuesta al despliegue en el Caribe de buques de guerra de Estados Unidos, que lanzó un nuevo ataque en las últimas horas de este jueves, 16 de octubre, esta vez aparentemente con supervivientes.

Washington mantiene desde agosto un operativo “antidrogas” con varios buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, y ha lanzado varios ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos “narcoterroristas” con un balance de 27 muertos.

El presidente Donald Trump acusa al dictador venezolano, Nicolás Maduro, de tener vínculos con el narcotráfico y el miércoles anunció que autorizó operaciones de la CIA contra Venezuela.

Trump tomó la decisión de autorizar a la CIA a operar en Venezuela | Foto: Getty Images

El despliegue es considerado por el régimen como una “amenaza” y en respuesta, Maduro ordenó maniobras militares con miles de efectivos en el país.

Además, las autoridades locales de los estados Táchira y Amazonas anunciaron despliegues el jueves con patrullajes y procedimientos de control en pasos fronterizos con Colombia.

En Táchira, donde se encuentran los tres principales puentes que conectan Venezuela con Colombia, los efectivos se desplegaron en torno al Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica a las ciudades colombianas de Cúcuta y Villa del Rosario con la venezolana San Antonio, constató la AFP.

El gobernador del Táchira, Freddy Bernal (centro), y miembros de la Milicia Nacional Bolivariana participan en un entrenamiento militar en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, el 13 de septiembre de 2025. Nicolás Maduro, instó a los reservistas, milicianos y jóvenes alistados en el ejército a recibir entrenamiento y aprender a disparar para defender al país de lo que él considera una amenaza estadounidense. | Foto: AFP

En Amazonas, en tanto, que además limita hacia el sur con Brasil, los efectivos se dispersaron en el estado para resguardar “empresas estratégicas” y “servicios básicos”.

Venezuela también mantiene despliegues en zonas costeras, como Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, estados cercanos a Trinidad y Tobago.

Venezuela pidió la semana pasada ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se impida a Estados Unidos cometer un “crimen internacional”, pero recibió solo el apoyo de algunos miembros liderados por sus mayores aliados, China y Rusia.

Miembros de la Milicia Nacional Bolivariana y nuevos reclutas participan en un entrenamiento militar en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, el 13 de septiembre de 2025. | Foto: AFP

Según Caracas, el gobierno de Trump busca “fabricar un conflicto” para justificar una invasión.

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, denunció que Estados Unidos lanzó un ataque el 14 de octubre “una nueva serie de ejecuciones extrajudiciales contra civiles” a pocas millas de las costas venezolanas.

Entre tanto, un reporte del diario estadounidense Miami Herald señaló que la vicepresidenta y su hermano Jorge Rodríguez, que es presidente del Parlamento, intentaron negociar con Estados Unidos la salida de Maduro, a cambio de que ellos se quedaran en el poder.

Según el diario, en este diálogo con la mediación de Catar, los hermanos supuestamente argumentaban que son libres de señalamientos de narcotráfico y que podían asegurar una transición preservando la estabilidad política.

Donald Trump, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images

La vicepresidenta Rodríguez afirmó que se trata de un “FAKE!!”. “Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano”, denunció en Telegram, con una foto junto a Maduro con la leyenda: “Juntos y unidos junto al presidente Maduro”.