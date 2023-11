“Todavía no hay alcalde”: Miguel Polo Polo avisa que batalla por la Alcaldía de Santa Marta sigue viva

A pesar de que el conteo dio como ganador a Agudelo, su rival por el cargo, Carlos Pinedo, afirma que existió fraude electoral y la declaración de victoria en las urnas no es verdad.

En ese sentido, el congresista Miguel Polo Polo se reunió con los simpatizantes de Pinedo en la capital del Magdalena y con altavoz en mano avisó que agotarán todas las instancias hasta demostrar que el candidato apoyado por el exgobernador Carlos Caicedo no se quedará con el puesto en la Alcaldía.