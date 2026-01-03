Confidenciales

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

El ministro cuestionó a quienes respaldan la ofensiva militar y advirtió que la intervención extranjera revive prácticas que han marcado negativamente la historia de la región.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 2:59 p. m.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, durante la mesa de negociación del salario mínimo.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, durante la mesa de negociación del salario mínimo. Foto: Ministerio de Trabajo / Cortesía

El ministro del Trabajo Antonio Sanguino lanzó una dura crítica contra el Gobierno de Estados Unidos tras el ataque militar contra Venezuela, al que calificó como una agresión directa a la dignidad de América Latina y una violación abierta del derecho internacional.

🔴En vivo | Caída de Nicolás Maduro: “El presidente Trump ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante el proceso”, dijo el vicepresidente de EE. UU.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Sanguino sostuvo que la acción militar no solo vulnera la soberanía venezolana, sino que revive lógicas de intervención que, según dijo, han marcado negativamente la historia de la región.

En su pronunciamiento, cuestionó con dureza a los sectores que celebran la operación, al señalar que no pueden proclamarse demócratas quienes avalan lo que describió como una presencia imperial en la patria de Simón Bolívar.

Primera reacción de Donald Trump en vivo, tras captura de Maduro: “Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión”

El ministro advirtió que este tipo de acciones profundizan la inestabilidad regional y debilitan los principios del multilateralismo, el respeto entre Estados y la solución pacífica de los conflictos.

Confidenciales

Así reaccionó Gustavo Petro tras la aparición de Diosdado Cabello con la bandera que él ha usado en varios discursos

Confidenciales

Bernie Moreno, aliado del presidente de Estados Unidos, envía mensaje tras captura de Nicolás Maduro: “Trump cambió hoy el rumbo de América Latina”

Confidenciales

Expresidente Santos lanza advertencia por bombardeos de EE.UU. EN Venezuela: “la estabilidad solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional”

Confidenciales

Francisco Barbosa califica como “un hito para la justicia de la región” la captura de Nicolás Maduro y envía mensaje a Petro

Confidenciales

“A Gustavo Petro que no se le olvide, Trump advirtió: es el siguiente”: Vicky Dávila le manda un mensaje al presidente colombiano

Confidenciales

María Fernanda Cabal recordó que hoy, hace 36 años, Estados Unidos también capturó a un presidente de Panamá y lo llevó ante la justicia

Confidenciales

Antonio Sanguino, minTrabajo, le manda un varillazo a los congresistas sobre eliminación de la prima de 16 millones: “Nada de cuentos”

Mundo

Donald Trump dice en vivo lo que estaba haciendo Nicolás Maduro cuando lo capturaron: “Lo atropellaron tan rápido que no pudo”

Noticias Estados Unidos

Las veces que Trump aseguró que Maduro tenía “los días contados” y lanzó amenazas directas sobre la intervención en Venezuela, que hoy es un hecho

Nación

Armando Benedetti confirmó que el Gobierno alista decreto de emergencia para la frontera durante el PMU en Cúcuta

La declaración de Sanguino se suma a una cadena de reacciones desde distintos sectores políticos de la región, que han expresado preocupación por el impacto que esta escalada militar podría tener sobre la paz, la seguridad y la soberanía en América Latina.

Más de Confidenciales

Salario mínimo 2026

“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y Diosdado Cabello.

Así reaccionó Gustavo Petro tras la aparición de Diosdado Cabello con la bandera que él ha usado en varios discursos

Senador Bernie Moreno, presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Nicolás Maduro.

Bernie Moreno, aliado del presidente de Estados Unidos, envía mensaje tras captura de Nicolás Maduro: “Trump cambió hoy el rumbo de América Latina”

Juan Manuel Santos

Expresidente Santos lanza advertencia por bombardeos de EE.UU. EN Venezuela: “la estabilidad solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional”

El exfiscal Francisco Barbosa se pronunció sobre la captura de Nicolás Maduro y se refirió al presidente Gustavo Petro.

Francisco Barbosa califica como “un hito para la justicia de la región” la captura de Nicolás Maduro y envía mensaje a Petro

.

“A Gustavo Petro que no se le olvide, Trump advirtió: es el siguiente”: Vicky Dávila le manda un mensaje al presidente colombiano

María Fernanda Cabal y Nicolás Maduro.

María Fernanda Cabal recordó que hoy, hace 36 años, Estados Unidos también capturó a un presidente de Panamá y lo llevó ante la justicia

Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, el 23 de diciembre de 2025 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Antonio Sanguino, minTrabajo, le manda un varillazo a los congresistas sobre eliminación de la prima de 16 millones: “Nada de cuentos”

Sergio Fajardo con María Angela Holguín su pareja

Sergio Fajardo comienza el 2026 con un singular anuncio: María Ángela Holguín, su pareja, se suma a sus voluntarios

Uribe advirtió sobre posibles despidos, mayor inflación y presión sobre empresas pequeñas y medianas.

Álvaro Uribe advierte “daños ciertos” a trabajadores por caída de inversión y empleo tras incremento del salario mínimo

Noticias Destacadas