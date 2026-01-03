“Todos somos Venezuela”: el mensaje del ministro Antonio Sanguino tras los bombardeos de EE. UU. en Caracas

El ministro del Trabajo Antonio Sanguino lanzó una dura crítica contra el Gobierno de Estados Unidos tras el ataque militar contra Venezuela, al que calificó como una agresión directa a la dignidad de América Latina y una violación abierta del derecho internacional.

🔴En vivo | Caída de Nicolás Maduro: “El presidente Trump ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante el proceso”, dijo el vicepresidente de EE. UU.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Sanguino sostuvo que la acción militar no solo vulnera la soberanía venezolana, sino que revive lógicas de intervención que, según dijo, han marcado negativamente la historia de la región.

En su pronunciamiento, cuestionó con dureza a los sectores que celebran la operación, al señalar que no pueden proclamarse demócratas quienes avalan lo que describió como una presencia imperial en la patria de Simón Bolívar.

Primera reacción de Donald Trump en vivo, tras captura de Maduro: “Lo vi como si estuviera viendo un programa de televisión”

El ministro advirtió que este tipo de acciones profundizan la inestabilidad regional y debilitan los principios del multilateralismo, el respeto entre Estados y la solución pacífica de los conflictos.

La declaración de Sanguino se suma a una cadena de reacciones desde distintos sectores políticos de la región, que han expresado preocupación por el impacto que esta escalada militar podría tener sobre la paz, la seguridad y la soberanía en América Latina.