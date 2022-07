Confidenciales “Tú decías que Petro quería matarte… Tú deberías ser el líder de la oposición”, Jaime Bayly está furioso con Rodolfo Hernández, ¿por qué?

“Hace pocas semanas, Rodolfo, estuviste aquí conmigo. Te entrevisté. Dijiste que Petro estaba rodeado de lo peor de la política colombiana, de hampones, de bandoleros. Dijiste que Petro quería matarte”. De esta manera, el periodista Jaime Bayly arremetió contra el ingeniero Rodolfo Hernández luego de la polémica que se generó por una reunión con el presidente electo Gustavo Petro.

En su programa de televisión, desde Miami, el reconocido periodista dedicó unos minutos para criticar lo que calificó como una “actitud trepadora” por parte de Hernández el hecho de no estar asumiendo las banderas de la oposición en Colombia.

“Tú decías, Rodolfo, que Petro quería matarte, ¿y ahora? Tú deberías ser el líder de la oposición. Muy bien, te reúnes con el presidente electo, pero preservas tu dignidad de líder opositor. Tu papel no es apoyar a Petro incondicionalmente, eso parece oportunista, trepador. No, un político con convicciones se aferra a ellas y dice: bueno, estaré en la oposición. No se trata de aplaudir y de abrazar así a Petro. Yo que lo apoyé en la segunda vuelta me siento defraudado”, dijo Bayly.

Jaime Bayly reconoce públicamente que Rodolfo Hernandez es un fraude y un caballo de Troya



pic.twitter.com/Mzls8gVJNT — Jaime Arizabaleta 🇨🇴 (@jarizabaletaf) July 1, 2022

Y es que, sin duda alguna, aunque millones de los que votaron por Rodolfo Hernández pensaron que lideraría la oposición en la curul que otorga el Estatuto de la Oposición, el ingeniero sorprendió al afirmar que asumiría como senador, pero que no iría en contravía del nuevo presidente de Colombia.

Por esa razón, Hernández volvió a sorprender a quienes lo respaldaron en las urnas con unas imágenes que publicó en sus redes sociales, donde aparece junto con Petro y afirmando que “empezó el cambio”.

El encuentro se adelantó el pasado martes (28 de junio) en el norte de Bogotá, y aunque no hay muchos detalles sobre el mismo, lo cierto es que se concretó una cita que se estaba programando desde la semana pasada.

Por su parte, Petro también publicó la misma fotografía en su cuenta de Twitter, afirmando que se necesitaba un “acuerdo nacional” y resaltó que en reuniones como las que gestó con Hernández ya estaba comenzado el “cambio”.