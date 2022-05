Confidenciales “Un presidente, un líder que acabe con la guerra en Colombia. Porque este ya no fue”: Egan Bernal

Por medio de su cuenta de Twitter, Egan Bernal, ciclista colombiano, lanzó una pulla a los actuales candidatos a la Presidencia de Colombia.

El ciclista colombiano ha estado muy activo en Twitter opinando sobre la coyuntura electoral en el país.

“Un presidente, un líder que acabe con la guerra, recupere la tranquilidad y asegure el bienestar de la gente en Colombia. Porque este ya no fue... ¿Será mucho pedir?”, escribió el bogotano en su cuenta de Twitter.

Esta no es la primera vez, en las últimas semanas, que el ganador del Tour de Francia 2019 ha hablado de política en sus redes sociales. El pasado 28 de abril, escribió: “No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en cuatro años”. De inmediato, cientos de personas le recordaron cuando él pidió plata regalada para sus proyectos deportivos y ahora, en una coyuntura personal diferente para él, ya no le parece tan bueno.

Al día siguiente se despachó en contra de quienes lo encasillan dentro de un sector político. “En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio. Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben dejar de generar odio en la gente y unirnos”.