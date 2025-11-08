Suscribirse

“Unidad, mesura y ponderación”, el llamado de la directiva nacional del Centro Democrático frente a pelea interna

La dirección del partido le dio su respaldo a Gabriel Vallejo y rechazó “cualquier señalamiento por parte de algún candidato”, lo que se entendió como una referencia a Miguel Uribe Londoño.

Redacción Economía
8 de noviembre de 2025, 6:51 p. m.
Álvaro Uribe Velez
Alvaro Uribe | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La disputa interna que salió a la luz pública por la contratación de la firma encuestadora encargada del estudio para definir al candidato que recibirá el aval del Centro Democrático ha generado diversos pronunciamientos dentro de esa colectividad. En esta ocasión, fue la propia directiva nacional la que se refirió al asunto.

El comunicado, firmado de manera escueta por la dirección nacional, expresa su respaldo a Gabriel Vallejo, director del partido, de quien afirma que ha desempeñado su cargo con “ponderación, talante democrático y transparencia”, y especialmente “en el proceso de selección del candidato presidencial de nuestra colectividad”.

María Fernanda Cabal, senadora y precandidata a la presidencia; Gabriel Vallejo, director del CD, y Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial.
María Fernanda Cabal, senadora y precandidata a la presidencia; Gabriel Vallejo, director del CD, y Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial. | Foto: Fotos Archivo SEMANA

Por esa razón, en nombre de la dirección del Centro Democrático, manifestaron su rechazo categórico a “cualquier señalamiento por parte de algún precandidato al proceso, el cual ha tenido todas las garantías y han sido ellos quienes se han dado sus propias reglas”.

El mensaje fue interpretado como una alusión directa a Miguel Uribe Londoño, quien recientemente cuestionó la elección de la firma encuestadora AtlasIntel, la cual finalmente desistió de realizar el estudio para el partido político.

Los precandidatos del Centro Democrático se dan cita en un foro realizado en la ciudad de Cali durante la mañana de este sábado.
Los precandidatos del Centro Democrático, en foro en Cali. | Foto: Raúl Palacios

A comportarse con altura y como equipo

Según la dirección del Centro Democrático, “aún en los momentos más oscuros y trágicos que hemos vivido como partido, han sabido comportarse con altura y como equipo. Esta vez no puede ser la excepción”.

El mensaje final fue un llamado a la unidad y al respeto. “El país atraviesa un momento crítico que requiere altura, unidad, mesura y ponderación”.

