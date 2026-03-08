Confidenciales

Vicky Dávila llamó a los colombianos para que acudan a las urnas y voten la consulta: “Juntos tenemos que cambiar este país”

La candidata presidencial llegó en la mañana de este domingo a su puesto de votación en el norte de Bogotá, desde donde invitó a los colombianos a salir a votar.

Redacción Semana
8 de marzo de 2026, 10:56 a. m.
La candidata presidencial Vicky Dávila votó este domingo en el norte de Bogotá.
La candidata presidencial Vicky Dávila votó este domingo en el norte de Bogotá. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La candidata presidencial Vicky Dávila votó este domingo en el norte de Bogotá, en el marco de las elecciones legislativas y de consultas interpartidistas, y envió un claro mensaje a los colombianos.

“La invitación muy especial es que salgan a votar”, manifestó la candidata presidencial en los micrófonos de SEMANA. Dávila también le pidió al país votar por la Gran Consulta por Colombia, en la cual participa.

“Voten Vicky Dávila en la Gran Consulta... podemos empezar a cambiar las formas de hacer política, las formas de gobernar. No me dejen sola”, señaló la candidata presidencial tras depositar su voto.

Vicky Dávila. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Yo sé que no me van a dejar sola, nunca me han dejado sola. Estoy realmente muy esperanzada”, insistió la aspirante presidencial, quien también envió un mensaje frente a las elecciones legislativas que se desarrollan.

Al ser consultada sobre el papel que jugará el nuevo Congreso de la República que se está eligiendo, la candidata aseguró que se necesita un legislativo que acompañe al nuevo gobierno y que ayude a Colombia.

“Necesitamos que nos ayude, que acompañe al nuevo gobierno, espero que este nuevo gobierno sea el de los valientes, el nuestro, que podamos tener por primera vez una mujer presidente, acá hay una mujer capaz de gobernar a Colombia”, dijo.

Dávila calificó como “lamentable” que desde algunos sectores se trate de poner a los colombianos en contra de las consultas, por eso reiteró su llamado a acudir a las urnas y dar su voto en los tres tarjetones.

Vicky Dávila. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Juntos tenemos que cambiar este país, nosotros que no conocemos las armas, el delito”, indicó la candidata, al tiempo que reiteró el llamado a votar en democracia.

