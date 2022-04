Confidenciales “Voten por el que se les dé la gana”: Mario Hernández, ante críticas por apoyar a Fico

Mario Hernández, que es uno de los empresarios más importantes de Colombia, se convirtió esta semana en tendencia y recibió varios críticas luego de que publicó un video en el que salen cinco caddies (personas que asisten a los golfistas) diciendo que van a votar por Federico Gutiérrez.

Ante la polémica que se generó en las distintas redes sociales, el santandereano no se quedó callado y señaló que no obligó a los trabajadores a apoyar al antioqueño. Además, puntualizó que lo único que está haciendo es promover que la gente vote en las próximas elecciones.

“Yo estoy ejerciendo el derecho que tiene cualquier colombiano: opinar y votar por el mejor. Estoy apoyando a Fico desde el comienzo. Ellos me dijeron que iban a votar por Fico. No sé si hicieron el video obligados, pero creo que fueron honestos y transparentes”, indicó inicialmente en Caracol Radio.

Luego, concluyó: “Estoy haciendo campaña y no estoy en la nómina de Fico. Le pregunto a todo el que puedo por quién va votar. Grabé allá porque me imaginé que esto iba a suceder. Les dije: ‘Yo les doy para el transporte, para que coman algo y voten por el que se les dé la puta gana. Listo’. Yo no obligo absolutamente a nadie, señor”.

Los comicios presidenciales se llevarán a cabo en Colombia el próximo domingo 29 de mayo. Cabe recordar que las últimas encuestas publicadas en diferentes medios son encabezadas por Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín.