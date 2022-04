Críticas a Mario Hernández por hacer publicidad de Federico Gutiérrez en Twitter

El próximo domingo 29 de mayo se llevará a cabo la primera vuelta electoral para la Presidencia de la República. Los candidatos continúan cumpliendo sus agendas políticas e impulsando sus campañas a lo largo y ancho de país, con el ánimo de conquistar los votos de los colombianos.

En la contienda por convertirse en el siguiente representante de Colombia, los candidatos y sus equipos de campaña no son los únicos jugadores. Cada aspirante cuenta con el apoyo de diversos sectores de la población e incluso del tejido empresarial, que así lo han manifestado en redes sociales.

Recientemente, uno de los mensajes que generó controversia fue el compartido por Mario Hernández, el reconocido empresario colombiano. Aunque no ha sido la primera vez que Hernández se manifiesta con respecto al ámbito político y demuestra su apoyo al candidato de derecha Federico Gutiérrez, esta última llamó la atención de los usuarios en las redes sociales.

En el video que difundió en su cuenta de Twitter (@marioherzam), el pasado 12 de abril, se observa a cinco caddies, nombre por el que se conoce a los asistentes de los golfistas en ese deporte, a quienes graba mientras dicen que van a votar por Federico ‘Fico’ Gutiérrez.

En la grabación se escucha a Mario Hernández decir: “Mire, presidente, todos estos ‘caddies’ de golf aquí, en Puerto Peña Lisa”, mientras enfoca a los cinco asistentes.

“¿Por quién van a votar, chinos?”, continúa Hernández. A su pregunta, los trabajadores responden, lo que está más que claro por las bolsas que tienen en las manos: “¡Por ‘Fico’!”.

Luego, el empresario les vuelve a preguntar: “¿Y por qué van a votar por ‘Fico’?”, a lo que los cinco hombres responden “Por el cambio”.

Para cerrar la escena, que muchos usuarios han tildado de un montaje, Hernández complementa la respuesta de los ‘caddies’: “…¡Para que haya trabajo, haya libertad, haya democracia! Vamos todos pa’lante. Felicitaciones. Chao”.

Despertó las críticas

Las reacciones ante el video no se hicieron esperar y en respuesta a su publicación varios internautas mostraron su apoyo al candidato Fico Gutiérrez, mientras otros manifestaron su rechazo por lo que, para ellos, aparenta ser un video forzado.

Los apuntaba solo con el celular, verdad? — César Pachón (@CesarPachonAgro) April 14, 2022

@FicoGutierrez Presidente @empresarios_col por la unión de todos, por un país de oportunidades para nuestros jóvenes en educación, trabajos dignos y apoyo al deporte. #FicoPresidenteEnPrimeraVuelta nos falta la foto así Don Mario. pic.twitter.com/YU0zgAXKPP — Juan Carlos Devia Camacho (@DeviaCamacho) April 13, 2022

Este 15 de abril, Viernes Santo en el marco de la Semana Mayor, los locutores de Caracol Radio comentaron la situación y dieron su opinión al respecto. En los micrófonos de la cadena radial, el periodista Juan Eduardo Espinosa aseguró que “uno les ve la cara a los muchachos y se da cuenta de que ellos no están ni siquiera seguros de lo que están diciendo”.

“Eso no sale bien. La verdad es que [Hernández] tiene unas maneras a veces muy equivocadas, que tal vez por lo que ha logrado en su vida empresarial, se siente con licencia un poco para hacer lo que le da la gana”, agregó.

Por su parte, el conductor del programa, Gustavo Gómez, sentenció: “Don Mario, muchas gracias por lo que ha hecho por el país, pero también exhiba lo que siempre ha tenido usted: respeto por sus empleados. Le dedico, don Mario, la primera de las Siete Palabras del sermón de hoy [Viernes Santo]: ‘Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace’”.

La respuesta de Mario Hernández no tardó en llegar. El empresario, entrevistado por los mismos periodistas de Caracol Radio, aseguró que se trató de un video sin mayor intencionalidad, y que incluso podían verificarlo con los ‘caddies’.

“Yo les doy los teléfonos, los invito a todos ustedes, a los que quieran, para que hablen con cada uno [de los caddies]. Yo estoy ejerciendo el derecho de cualquier colombiano: opinar y votar por el mejor. Estoy apoyando a ‘Fico’ desde el comienzo y he sido muy claro: estoy pensando en la comunidad”, dijo a los micrófonos de la emisora.

La entrevista se extendió por unos minutos más, pero fue tras una de las preguntas de los periodistas que Hernández respondió de forma contundente: “Oigan un video que grabé allá porque me imaginé que esto iba a suceder. Les dije: ‘Yo les doy para el transporte, para que coman algo y voten por el que se les dé la puta gana. Listo’. Yo no obligo absolutamente a nadie, señor”.

“Porque si los obligo, no hay cariño, no hay ejemplo, no hay nada de eso. Tenemos que dar ejemplo. Ese es mi discurso”, concluyó.