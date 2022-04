Ingrid Betancourt reconoce que la Presidencia está entre Petro y Fico

Se acerca la primera vuelta de elecciones, que tendrá lugar el próximo 29 de mayo de 2022, en las que se definirá el futuro de los actuales candidatos presidenciales y sus posibilidades de llegar a la Casa de Nariño.

Por lo pronto, la carrera continúa y los candidatos siguen cumpliendo con sus agendas políticas para ganarse los votos de los colombianos y ser elegidos como el siguiente representante de los intereses de los ciudadanos y el país.

La aspirante por el partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, impulsa todavía su campaña a la Presidencia de la República, pese a que reconoció en una entrevista con el periódico La Crónica que los candidatos Gustavo Petro y Federico Gutiérrez lideran las intenciones de voto, con una amplia diferencia en comparación con los demás jugadores de esta contienda electoral.

No obstante, Betancourt es contundente en afirmar que ambos candidatos, aunque sean los favoritos de acuerdo con las estadísticas, no representan el cambio que piden los colombianos ya que están aliados a las maquinarias tradicionales.

“Quieren interpretar el cambio que anhelan los colombianos, pero ninguno de ellos puede representarlo porque están aliados con las mismas personas de siempre. Es decir, ellos pueden ser caras nuevas, pero están de un lado y el otro comprometidos con las viejas maquinarias, las viejas costumbres”, aseguró la candidata en la entrevista con el medio local del Quindío.

Sus afirmaciones no son nuevas, ya que a lo largo de la carrera por la Presidencia y en los distintos debates en que se han dado cita los aspirantes Betancourt ha sido enfática en que uno de los principales desafíos que tiene Colombia es la corrupción, representada a su vez en las maquinarias que están tras algunas campañas.

En esta ocasión, aprovechó el espacio para resaltar que el poder de cambiar con esta cultura de la política tradicional está en manos de cada colombiano y en su decisión de voto.

“Hay bastante plata y la requieren las maquinarias para realizar sus acciones fraudulentas, para comprar a mucha gente y mover sus hilos para llegar al poder. Pero los colombianos somos la mayoría que no nos dejamos comprar, pero ese voto debe saber hacia dónde va”, sentenció.

El perdón social es una argucia para comprarle votos a los corruptos, a cambio de impunidad. Es lo que llamamos "venderle el alma al diablo". ¿Cómo explicar que una propuesta tan descarada, no le abra los ojos a la ciudadanía y no despierte una sanción social?. pic.twitter.com/Osn5VTO0dQ — Ingrid Betancourt (@IBetancourtCol) April 13, 2022

Durante su encuentro con La Crónica, la candidata hizo hincapié en que este es el momento de cambiar la historia del país e invitó a los colombianos a que no elijan a su representante basados en miedos y odios políticos.

“No tenemos por qué votar con miedo por Petro u odio por Uribe o Duque, votemos por convicción porque Colombia merece algo diferente y por protestar para acabar con este sistema de corrupción. Llegan las elecciones, se confirma el ganador y las maquinarias de nuevo se organizan y se comen el presupuesto nacional”, dijo.

¿En qué está la campaña de Ingrid Betancourt?

Pese a lo que dicen los números y a los obstáculos que ha encontrado durante su campaña, Ingrid Betancourt se mantiene firme en su candidatura a la Presidencia de la República y en los últimos días se ha dedicado a visitar las distintas regiones de Colombia para conocer los intereses de los habitantes de las zonas del país que han sido tradicionalmente olvidadas.

“Cuando digo esto es porque me he encontrado muchas regiones del país que la Registraduría no se ha tomado la molestia de darle los documentos necesarios para que puedan salir a votar. Estas son algunas de las cosas que debemos cambiar”, aclara. - Foto: alexandra ruiz poveda

Entre sus propuestas, la candidata le apunta a una política enfocada en el empleo femenino, que incluya créditos a tasa subsidiada para que ellas emprendan. “En la estructura laboral colombiana, las microempresas son las que más generan empleo”.