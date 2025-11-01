Con la participación de Karla Martínez de Salas, Paulina Dávila y grandes figuras de la moda, la noche reafirmó el poder cultural del diseño latinoamericano.

El Bronx Distrito Creativo volvió a iluminarse. Donde alguna vez el silencio y la penumbra marcaron la historia de Bogotá, la vida regresó con flores naranjas, música, moda y memoria.

En este espacio, que resucitó lo que parecía perdido, se llevó a cabo la Gala Vogue de Día de Muertos 2025, una noche donde el arte, la elegancia y el recuerdo se dieron la mano para celebrar la permanencia de lo efímero.

El dress code, Vestir el tiempo, invitó a mirar hacia dentro: a recorrer los siglos y las emociones que han dado forma a América Latina.

Inspirada en el boom literario latinoamericano, la gala rindió tributo a ese lenguaje de realismo, color y metáfora que transformó la literatura y ahora viste los cuerpos.

Así se vivió la Gala de Día de Muertos de Vogue en Bogotá 2025, un homenaje a la permanencia de lo efímero | Foto: Samantha Chávez / SEMANA

Las texturas parecían relatos: bordados que contaban herencias, capas que evocaban las sombras de Macondo y siluetas que respiraban entre el pasado y el presente.

Karla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México y Latinoamérica, abrió la velada recordando que esta segunda edición en Colombia “no solo celebra la moda, sino la unión entre dos culturas que comparten sensibilidad y memoria”.

Para ella, el concepto de vestir el tiempo es una metáfora sobre la permanencia: “El tiempo pasa, pero permanece en lo que somos y en lo que recordamos. Cada prenda guarda una historia, una emoción, una herencia. En esta gala celebramos la capacidad de la moda para trascender”.

A su lado, la actriz Paulina Dávila, anfitriona de la noche, dio la bienvenida con la calma de quien entiende el valor simbólico del ritual.

Habló de la importancia de celebrar la vida a través del arte, de entender el vestuario no como un adorno, sino como una expresión de identidad.

“Esta noche: el arte, la belleza y la emoción se encuentran en un solo escenario. Vestir el tiempo es recordar que lo que fuimos sigue acompañándonos”, afirmó.

El Bronx Distrito Creativo, antiguo territorio de sombras, se convirtió en el altar perfecto para esa reflexión.

La estructura industrial, ahora restaurada, albergó una atmósfera entre lo místico y lo urbano. La pasarela, presentada por Malva, mostró piezas que parecían emerger del polvo del tiempo: velos etéreos, texturas que respiraban como páginas de novela, tonos que iban del ocre al dorado, como si la luz y la sombra fueran parte del mismo tejido.

Entre los invitados, las interpretaciones del tema revelaron una conversación profunda entre la moda y la memoria.

Laura Tobón habló de la muerte como transformación y dedicó su look al vuelo del alma; Natalia Reyes describió su atuendo como un homenaje a la historia y la artesanía.

Las creadoras de Sisterstyle rescataron el valor de lo hecho a mano: “La artesanía es el nuevo lujo; en cada puntada hay memoria”.

Mientras tanto, influencers como Dani y Melo recordaron a sus abuelos con ternura: “La moda también puede ser un puente con quienes amamos”.

Así, cada uno de los asistentes pareció traer consigo una historia suspendida entre el pasado y el futuro.

La noche avanzó entre luces cálidas, música y una energía que oscilaba entre la nostalgia y la celebración. Un elegante servicio de coctelería inspirado en la cultura mexicana del lujo y la tradición acompañó la velada con aromas que evocaban al tequila y al recuerdo.

Los brindis se convirtieron en pequeños rituales: gestos que hablaban de amor, de pérdida y de renacimiento.

Karla observaba los rostros, los colores y los tejidos con una serenidad luminosa. Para ella, esta gala confirma que la moda latinoamericana ya no busca aprobación, sino proyección.

“Estamos construyendo un nuevo lenguaje desde la región. Colombia y México son hoy referentes globales; aquí se está escribiendo la próxima página del diseño latinoamericano”, expresó.

El cierre, entre notas de Ryan Castro y aplausos, fue una danza de contrastes: la industria de la moda celebrando un rito ancestral; el pasado reviviendo entre luces de neón. En el aire flotaba una certeza: el tiempo no se mide en segundos, sino en recuerdos.