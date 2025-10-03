True, el gigante de la moda urbana colombiana, lanza nueva colección. Daniela Valencia, fundadora de la marca, explica la inspiración

La marca colombiana True, reconocida por ser un referente en la moda urbana y símbolo de rebeldía, continúa consolidando su liderazgo con colaboraciones innovadoras que desafían lo convencional.

Su más reciente proyecto junto a Smirnoff, denominado Love is the best mixer, es una colección que celebra el amor libre y la diversidad, transformándose en un auténtico manifiesto cultural para las nuevas generaciones. La nueva colección fusiona moda, inclusión y libertad de expresión con un estilo provocador y contemporáneo que conecta con un público joven y diverso.

La directora creativa de True, Daniela Valencia, habló sobre su nueva colección Love is the best mixer. | Foto: True

Desde sus orígenes, True ha evolucionado manteniendo una visión genuina y fresca que va más allá de lo estético para transmitir valores profundos. SEMANA conversó con Daniela Valencia, directora creativa de la marca quien explicó más sobre la colección la cual incluye 13 piezas que van desde camisetas gráficas con frases icónicas hasta piezas premium en edición limitada.

En diálogo con SEMANA, Daniela Valencia reveló la pasión y desafíos detrás de esta iniciativa creativa, que ha posicionado a True como una de las marcas más influyentes para la Generación Z, destacando la importancia de aliarse con la marca de vodka para comunicar un mensaje fuerte y necesario en el presente cultural.

Esta colaboración reafirma la tendencia de moda urbana que no solo se viste, sino que también piensa, siente y provoca, reafirmando que el amor, en todas sus formas, es el mejor ingrediente para romper barreras y construir comunidades más auténticas y diversas.

La joven empresaria nacida en Nueva York pero con una amplia cercanía con Medellín explicó que la alianza nació de una conexión auténtica: “Cuando recibí la propuesta de ellos, de inmediato sentí un ‘match’. Para mí es muy importante esa conexión instantánea; cuando dudas y te preguntas ‘¿será?’, usualmente no pasa. Pero cuando digo ‘sí, esto me suena, me gusta, hay química entre las marcas’, entonces está perfecto”.

Además la creativa señala que como marca “nos dirigimos a un público joven, creemos en la libertad de expresión, el amor libre, la inclusión y la diversidad. Son temas que también resuenan mucho con True, así que sabía que de allí podía surgir algo interesante”.

En ese sentido, la premisa de la colección es clara: “’Mezclados somos más’. Queríamos reflejar la diversidad y la inclusión con autenticidad, llevando el amor y la libertad de expresión a un nivel que fuera más allá de un simple discurso”.

Sobre el proceso creativo de la colección Daniela aseguró que las piezas fusionan moda urbana con una voz provocadora y contemporánea. Según Daniela, “estas piezas premium son un reflejo del adn de True y de la colaboración con Smirnoff. Queríamos algo especial que marcara diferencia, con detalles que representaran el espíritu pasional de la marca, usando el rojo como color insignia”.

La colección incluye camisetas gráficas, piezas con frases icónicas y prendas en edición limitada, características que buscan ser “aspiracionales, pero también accesibles y que cuenten una historia auténtica y provocadora”.

Para la directora creativa, esta colaboración tiene un significado más allá de la moda: “Para True es muy importante porque nos permite consolidar nuestra voz en la cultura urbana, que no solo es moda sino un manifiesto social. Con colaboraciones anteriores hemos marcado hitos, y esta nueva alianza nos permite seguir ese camino, mezclando moda, diversidad y rebeldía para generar conversación y cuestionar estereotipos”.

“Más que vestir, queremos que la gente use la colección para expresar su autenticidad y su forma de amar sin miedo ni prejuicios”, asegura Daniela. Además, espera que las prendas “se conviertan en un canal para contar historias personales, para celebrar la diversidad y la libertad en la forma de amar”.