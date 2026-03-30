Bogotá contará con un catálogo de oferta de entretenimiento cultural y turístico

Bogotá es uno de los epicentros culturales más importantes de Colombia, respondiendo a eso, se informó que contará con un catálogo de oferta de entretenimiento cultural y turístico que potencializará esta industria en la ciudad.

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Este proyecto de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) busca generar nuevas dinámicas de interacción entre consumidores y empresas dedicadas a las industrias culturales y creativas que se encuentran en la ciudad.

Cultura bogotana. Foto: CLARA MORENO CHALA

Esto también supondría un avance en cómo la ciudad se muestra al mundo, e incluso en cómo sus ciudadanos pueden disfrutar de la variada cantidad de opciones de entretenimiento que se presentan en Bogotá.

De acuerdo con lo que se conoce del proyecto, en este catálogo se encontrarán aproximadamente 300 empresas que cumplen los requisitos de ley al estar legalmente constituidas, lo que también puede ser un parte de alivio a la hora de determinar la confiabilidad de las mismas.

Esto se lograría gracias a la articulación entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Instituto Distrital de Turismo.

Asimismo, responde a la importancia que tiene este sector no solo para Bogotá, sino para toda Colombia.

Bogotá recientemente ha estado bajo la lupa de la industria cultural a nivel mundial, pues artistas de renombre, cuando hacen sus espectáculos en Latinoamérica, incluyen a la capital colombiana como parada obligatoria en sus giras.

Enrique Vargas Lleras, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, dijo: “En Bogotá hay una oferta muy rica. En la medida en que podamos tener empresas más sólidas que se puedan visualizar y un catálogo cada vez más robusto, podremos visibilizarlas y conectarlas con turistas internacionales, inversionistas, mercados y toda la oferta que también está llegando a la ciudad”.

En la capital hay una cantidad importante de eventos semana a semana, sumados a la gran oferta fija de museos, pues en Bogotá se radican algunos de los más importantes de toda Colombia, como lo pueden ser el Museo del Oro, el Museo Botero, el Museo Colonial, el Museo Nacional y la Casa del Florero, solo por mencionar algunos.

Museos de Bogotá. Foto: Composición Semana /getty Images/Guillermo Torres

La directora del Instituto Distrital de Turismo, Ángela Garzón Caicedo, resaltó el proyecto del catálogo, precisando que “será una vitrina para mostrar al mundo lo mejor del talento bogotano, queremos que los empresarios aprovechen esta oportunidad para proyectarse internacionalmente, fortalecer su marca y ser parte activa del ecosistema turístico y cultural de la ciudad”.

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Con este tipo de iniciativas, Bogotá busca seguir cautivando al mundo de las industrias culturales y creativas, así como atraer inversiones que puedan potencializar el sector, que ha evidenciado un crecimiento exponencial con el paso de los años.

La plataforma que contiene el catálogo empezaría a funcionar a partir del mes de abril, y la oferta incluiría experiencias de turismo, gastronomía, música, moda y arte.