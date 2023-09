¿Conoce realmente cuál es el primer mandamiento? Algunos fieles solo se saben la mitad

¿Hay un mandamiento más importante que otro?

El mandamiento del amor

Los demás mandamientos, como no jurar su Santo nombre en vano, santificar las fiestas, honrar a padre y madre, no matar, no robar, no cometer actos impuros, no dar falso testimonio, no cometer adulterio y no codiciar los bienes ajenos también son importantes, sin embargo, si una persona vive el sentimiento del amor en su interior, lo más probable es que no cometa las prohibiciones que dictan los mandamientos y sí efectúe la voluntad de Dios en cada momento y lugar, demostrando así, una verdadera vida cristiana.