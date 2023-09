¿Cuál es el Salmo para alejar a los enemigos?

A veces, por más correcto que se obre, es imposible evitar a los enemigos. Hay quienes, por ejemplo, les gusta ver a los exitosos fracasar y a los buenos caer. Por ello, no está de más orar a Dios y pedirle alejar a las personas que no tienen nada para aportar.

Para pedir a Dios que aleje a los enemigos no es necesario ser el mejor orador, sino orar con fe. Una buena opción para pedirle al Señor que obre como refugio y como defensor es acudir a los salmos consignados en la Biblia, pero sobre todo a uno, el Salmo 59.

1 Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío; ponme a salvo de los que contra mí se levantan.

3 Porque, he aquí, han puesto acechanza contra mi vida; se han juntado contra mí poderosos,no por transgresión mía ni por pecado mío, oh Jehová.

5 Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones; no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Selah.

7 He aquí proferirán con su boca; espadas hay en sus labios,porque dicen: ¿Quién oye?

11 No los mates, para que mi pueblo no olvide; hazlos vagar con tu poder y abátelos, oh Señor, escudo nuestro.