‘Echo’, la primera serie de Marvel con una superheroína con discapacidad auditiva; SEMANA conversó con su productor

La serie Echo, el primer estreno de 2024 de Marvel, se centra en la historia de Maya López, interpretada por la actriz Alaqua Cox, quien debe enfrentarse a su propia familia y legado luego de ser perseguida por el imperio criminal de Wilson Fisk.

El personaje de Maya López debutó en 2021 en la serie Ojo de halcón, es el segundo personaje del universo Marvel con discapacidad auditiva y la primera superheroína nativo americana con una discapacidad de este tipo en protagonizar una serie del universo cinematográfico.

Alaqua Cox, al igual que su personaje en Echo, es de raíces indígenas, tiene una discapacidad auditiva y cuenta con una extremidad protésica.

La entrega de cinco episodios, disponible en Colombia a través de Disney+/ Star+ desde el pasado 9 de enero, cuenta también con la participación de Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Zahn McClarnon, Cody Lightning, Graham Greene y Vincent D’Onofrio, quien vuelve a interpretar al villano Wilson Fisk, alias Kingpin.

Richie Palmer, productor ejecutivo de Marvel Studios. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney) | Foto: Getty Images for Disney

A propósito del estreno, SEMANA conversó con Richie Palmer, productor ejecutivo de Marvel Studios sobre la serie.

SEMANA: ¿Cómo fue trabajar con Alaqua Cox?

Richie Palmer (R. P.): Trabajar con Alaqua fue maravilloso, ella es es todo lo que es Maya, todo menos una villana. Es poderosa, fuerte, impresionante e intimidante. Alaqua estuvo todo el tiempo dispuesta a lograr que su personaje fuera inolvidable. Incluso, hizo todas las acrobacias y coreografías de las peleas que se requirieron en el guion, la dejamos hacer todo lo que ella quería y podía hacer. Nunca me cansaría de hablar bien del trabajo de Alaqua; sin ella esta serie no existiría.

SEMANA: Hablemos sobre el poder de representación que transmite el personaje de Alaqua en Echo.

R. P.: Para nosotros fue maravilloso poder representar a la comunidad con discapacidad auditiva. Doug Riddle, uno de nuestros productores, tiene discapacidad auditiva y trabajó con cada uno de los actores de una manera única a través del lenguaje de señas. Les enseñó a cada uno cómo funcionaba en la vida real. Para algunos fue más fácil que para otros. Por ejemplo, para Devery Jacobs, quien hace el papel de Bonnie, fue muy fácil, entendió las señas rápidamente y en las grabaciones lo hizo de manera muy fluida.

"Fue maravilloso poder representar a la comunidad con discapacidad auditiva", Alaqua Cox. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney) | Foto: Getty Images for Disney

SEMANA: La serie hace referencias permanentes a la comunidad nativo americana. ¿Cómo fue el proceso de investigación?

R. P.: Desde el inicio quisimos contar una historia entretenida, especialmente porque Maya es un personaje complejo, es sorda y hace parte de la comunidad nativa americana Choctaw. Esos eran dos aspectos que no podíamos dejar por fuera y por el contrario queríamos retratarlos de la manera más auténtica. Fue maravilloso poder trabajar de la mano con la comunidad Choctaw, contar su historia, su cultura, su mitología y al mismo tiempo narrar el origen del personaje de Maya. El proceso de investigación fue más una especie de alianza, porque trabajamos directamente con los Choctaw, con sus líderes. Incluso tuvimos el privilegio de trabajar con el Dr. Ian Thompson, que es uno de los historiadores más conocedores de la cultura Choctaw, lo cual nos permitió retratar todo con mucha autenticidad.

La actriz Alaqua Cox. (Photo by Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Disney) | Foto: Getty Images for Disney

SEMANA: Echo y su protagonista representan mucho más que un simple serie de superhéroes, ¿cómo la describiría entonces?

R. P.: Echo es un personaje rudo que está basado en los comics y es uno de los personajes más complejos del universo de Marvel, porque en la serie ya no vamos a verla solamente como una villana, sino como una heroína que regresa a su comunidad y tiene que tomar decisiones muy difíciles. Ya no solo nos centramos en esa faceta ruda, sino que nos adentramos a su vida, a sus raíces y a su cultura. En Echo logramos entender de dónde vienen sus poderes, cuál es su relación con sus ancestros y vemos esas dimensiones de luz y oscuridad que tiene Maya.