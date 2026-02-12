Música electrónica

El festival ‘Don’t Let Daddy Know’ llega por primera vez al país, con Axwell, Steve Aoki, Nervo y HALŌ

A lo largo de su historia, el festival nacido en Ibiza se ha consolidado como una de las marcas más influyentes del circuito internacional del EDM. El cartel que trae a Colombia lo prueba.

Redacción Arcadia
12 de febrero de 2026, 11:51 a. m.
Un festival de música electrónica con alta reputación planetaria confirmó su llegada a Colombia y el cartel con el que pretende hacerse obligado en el circuito ya poblado de eventos musicales de la capital. 

Don’t Let Daddy Know (DLDK), un evento nacido en Ibiza y reconocido por su gran puesta en escena, llega por primera vez al país el próximo 1 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá.

Con ediciones exitosas en varias ciudades alrededor del mundo y tras un rotundo paso por Chile, Iguana Producciones trae a la capital colombiana una experiencia que va mucho más allá de la música. DLDK es sinónimo de producciones monumentales, tecnología de última generación y una energía que ha conquistado a millones de fans del EDM a nivel global.

Para su primera edición en Colombia, ostentará un line-up de talla mundial, encabezado por Axwell, Steve Aoki, Nervo y HALŌ (un proyecto que nace de la unión entre Third Party, Matisse & Sadko, DubVision). En ese sentido, el evento que promete llevar el EDM a otro nivel, garantizando una noche cargada de energía que quedará grabada en la memoria del público colombiano.

Como parte del lanzamiento, se habilitará una Venta Loyalty, una preventa especial que permitirá a los fans más fieles asegurar su lugar en el Movistar Arena antes de la venta general.

“Colombia es un territorio clave para la música electrónica. La respuesta del público y la energía que se vive aquí hacen de Bogotá el escenario ideal para Don’t Let Daddy Know”, mencionan los representantes de Iguana Producciones en sus comunicaciones.

Con esta primera edición, Don’t Let Daddy Know no solo suma a Colombia a su circuito global, sino que eleva el estándar de los grandes eventos de música electrónica en la región.

A lo largo de su historia, el festival ha reunido a figuras de la escena electrónica como Afrojack, Don Diablo, Nicky Romero, Oliver Heldens, Third Party y Nervo, consolidándose como una de las marcas más influyentes del circuito internacional.

Algunos talentos

*Axel Christofer Hedfors, conocido por su nombre artístico Axwell, es un DJ, remezclador y productor discográfico sueco. Forma parte de la agrupación de música electrónica Swedish House Mafia (que viene al FEP 2026) junto a Steve Angello y Sebastian Ingrosso, y del dúo Axwell Λ Ingrosso.

*Steve Aoki: Steven Hiroyuki Aoki (nacido en Miami, en 1977) es un DJ, remezclador y productor discográfico estadounidense. Es dueño y fundador de la compañía discográfica Dim Mak Records. En 2011, debutó en la lista Top 100 DJs de la revista DJ Mag, ingresando directamente al puesto #42. Tanto en 2016 como en 2022, se ubicó en el séptimo puesto, siendo esta su mejor posición en la lista.

*Nervo es un dúo australiano de música electrónica formado por las hermanas gemelas Miriam Nervo y Olivia Nervo, nacidas en Melbourne, Australia, en 1987. Ocupan el puesto #50 de la encuesta anual realizada en 2024 por la revista DJmag. En 2013 lograron su mejor performance en la lista ubicándose en el número 16.

Las entradas estarán disponibles en las siguientes etapas de venta: Preventa Movistar Total: Inicia el martes a las 9:00 a. m.; Venta “Banco Falabella”Desde el jueves 12 a las 9:00 a. m. hasta el martes 17 a las 8:59 a. m.; Venta General: Inicia el martes 17 de febrero a las 9:00 a. m.

