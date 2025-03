Entrar a un espacio icónico como el Teatro Colón y sentirlo redefinido desde la arena resulta impactante, emocionante. Por eso, ser testigo de Sun & Sea, esta ópera-performance lituana concebida para ser vista desde arriba, que exigió quitar todas las sillas del teatro y lo convirtió en una playa antropológica, se sintió irrepetible. Por la manera en que presenta lo que presenta, por la denuncia humana y la dulzura humana que conjuga, no habrá nada igual. Y eso justifica de sobra la apuesta jugada del CNA por traerla y presentarla (en el marco de su segundo aniversario, gracias a gestión de Nova Et Vetera y el Festival No Convencional).