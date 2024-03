Estas son las predicciones del Premio Óscar 2024 de SEMANA, ¿cuáles son las suyas?

Este domingo, a las 6 p. m., tendrá lugar en el Teatro Dolby de Hollywood la ceremonia más esperada por la industria del cine. Todo apunta a que la noche arrojará una nutrida cosecha de estatuillas doradas para Oppenheimer, pero bien se sabe que a los votantes del Óscar les gusta repartir el aprecio de manera políticamente correcta. Además, una sorpresa tiene que haber, y considerando que las nominadas de este año son películas de un alto nivel de mérito y muy distintas, las posibilidades de que una patee el tablero se hacen mayores.

La 96ª entrega de los Premios Óscar será transmitida por TNT en cable (señal que por algún injustificable motivo ya no habilita el SAP, para poder seguirlo sin el doblaje simultáneo) y por MAX en streaming (que ojalá sí habilite esa posibilidad), con Jimmy Kimmel como presentador y, como es costumbre, un mar de estrellas presentando premios con diálogos incómodos.

Steven Spielberg aseguró que este había sido un año espectacular para ver películas, y razón no le falta. Los nominados son muestra de ello, con opciones en distintos géneros y con muy distintos tonos, que vale la pena no perderse.

SEMANA comparte sus acostumbradas predicciones, once en total, y hará la cuenta de cuántas atina. Haga lo mismo y, a manera de juego, compita sanamente con nosotros.

1. Mejor película: Oppenheimer

Un diálogo entre Einstein y Oppenheimer, físicos que hicieron historia y lidiaron con las consecuencias de sus descubrimientos, sirve de punto de partida y cierre para una historia que se narra en varias líneas de tiempo. | Foto: Melinda Sue Gordon-Universal Pictures

Nuestra especulación: el más certero de los premios verá a Christopher Nolan y a su mujer, Emma Thomas, llave de producción, recibir el galardón que nunca les quitó el sueño, hasta que lo hizo, porque son ampliamente favoritos. Basada en una exhaustiva biografía ganadora del Premio Pulitzer, Nolan entrega en Oppenheimer su obra más trascendental, sobre el camino del padre de la bomba atómica. Lo seguimos en su escogencia, la ejecución del Proyecto Manhattan y las consecuencias, que le acarrearon al personaje sobrellevar desprestigio, persecución e incluso una humillación del presidente Truman. La película, un absoluto éxito de taquilla (solo superado por Barbie), llegará pronto a MAX.

Otros nominados: Los que se quedan (cines), Ficción estadounidense (Prime Video), Zona de interés (cines), Pobres criaturas (cines), Barbie (MAX), Vidas pasadas (cines), Anatomía de una caída (cines), Maestro (Netflix), Los asesinos de la luna (Apple TV+).

Posible sorpresa: Past Lives, porque si algo puede derrotar una historia sobre consecuencias terribles de una bomba es una gran película de amor.

La película de Celine Song es una digna nominada. | Foto: A24

2. Mejor director(a): Christopher Nolan, por Oppenheimer

Si no es ahora, para Nolan no será nunca... | Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic

Nuestra especulación: méritos no le faltan a Nolan para recibir reconocimientos durante su camino, que se reveló fascinante desde comienzos de siglo con Memento, pasando por su trilogía de Batman y una joya como Interstellar, pero usualmente se contentaba con la respuesta del público en taquillas ante la negativa de los galardones de considerarlo. En esta ocasión, luego de dos películas desiguales como Dunkirk y Tenet, una fantástica, la otra visualmente impactante pero vacía, Nolan se la jugó por primera vez por un personaje histórico y por una fragmentación entre el color y el blanco y negro para triunfar a lo grande. Si no es ahora, no es nunca para el británico.

Otros nominados: Martin Scorsese, Los asesinos de la luna; Yorgos Lanthimos, Pobres criaturas; Justine Triet, Anatomía de una caída; Jonathan Glazer, Zona de interés.

Justine Triet coescribió y dirigió 'Anatomía de una caída'. ¿Sumará a su racha de reconocimientos en los Óscar? Foto: AP/Daniel Cole. | Foto: AP

3. Mejor actriz: Lily Gladstone, por Los asesinos de la luna

Lily Gladstone aspira a ser la primera mujer nativa estadounidense en llevarse el Óscar. | Foto: Apple TV+

Nuestra especulación: es el premio más difícil de predecir, pues, así como Gladstone lo hace bajo Scorsese, Emma Stone entrega un rol espectacular en Pobres criaturas, de Yorgos Lanthimos, y el premio podría ser para cualquiera. Sin embargo, la de Gladstone es una actuación como pocas en la historia, muy a tono con una película magistral que quema lento y profundo. Gladstone, la primera nativa estadounidense nominada al premio, entrega un papel de mucho carácter y a la vez silencioso y contenido, en el que mucho sucede en gestos, más allá de las palabras.

Otras nominadas: Emma Stone, Pobres criaturas (cines); Carey Mulligan, Maestro (Netflix); Annette Bening, Nyad (Netflix); Sandra Hüller, Anatomía de una caída (cines).

Posible sorpresa: más allá de Emma Stone, que no sería sorpresa, Sandra Hüller entrega una arrolladora y memorable interpretación en Anatomía de una caída.

Sandra Hüller hace parte de dos cintas nominadas a Mejor película, En 'Anatomía de una caída', que protagoniza, se demuestra una enorme actriz. | Foto: cortesía Diamond Films

4. Mejor actor: Cillian Murphy, por Oppenheimer

Cillian Murphy es J. Robert Oppenheimer, un personaje atormentado por su creación. Aquí registrado en un cuadro de la cinta de 70mm B&N IMAX. | Foto: Universal Pictures

Nuestra especulación: como parte de la ola atómica que marcará estos Óscar, el irlandés venía trabajando en producciones de perfil independiente, en televisión y colaborando con Nolan como actor de reparto, pero cuando asumió el rol principal en una producción de enorme expectativa y presupuesto lo hizo de manera entregada y brillante, cargándola sobre sus hombros. Por un rol poco verbal, muy expresivo, que lleva la explosión por dentro, Murphy (quien no dejará de ser Tommy Shelby de la serie Peaky Blinders) se sumará al club de ganadores y ratificará su estelar momento.

Otros nominados: Bradley Cooper, Maestro; Paul Giamatti, Los que se quedan; Colman Domingo, Rustin; Jeffrey Wright, Ficción estadounidense.

Posible sorpresa: Paul Giamatti, porque su exigente profesor en Los que se quedan (cines) es un héroe que debió ser visto por más público y exhibido en más salas.

¿Por qué no llegó a más salas 'The Holdovers' / 'Los que se quedan'? Gran pregunta, porque méritos tenía para ser más vista, relatando una historia con geniales actuaciones. Paul Giamatti la comanda, pero no está solo. | Foto: Seacia Pavao/© 2023 FOCUS FEATURES LLC

5. Mejor actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph, por Los que se quedan

Da’Vine Joy Randolph tiene un admirable rango emocional que despliega a través de su poderoso rostro y su presencia. | Foto: United International Pictures

Nuestra especulación: un gran mérito de la cinta de Alexander Payne, aparte de la historia que cuenta, es incluir a esta actriz y cantante, que entró en el radar de muchos con un rol notable en la serie Only Murders in the Building y se probó una fuerza natural llena de humor sardónico. Ese registro le funcionó en esta cinta, que mezcla toques de drama y duelo con otros de humor y empatía. En una gran temporada para dimensionar sus talentos, también actúa en Rustin (película nominada por su actor principal).

Otros nominados: Danielle Brooks, El color púrpura; Emily Blunt, Oppenheimer; America Ferrera, Barbie; Jodie Foster, Nyad.

Posible sorpresa: America Ferrera, que desde su versión de Betty, la fea en Ugly Betty mostró su talento y, sobre todo, es quien entrega con claridad y elocuencia el diálogo más importante de la taquillera Barbie.

America Ferrera lleva uno de los arcos clave en la taquillerísima 'Barbie', y representa a la comunidad latina. | Foto: Collection ChristopheL via AFP

6. Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr., por Oppenheimer

'Iron Man' ya no es, pero falta no le hace el personaje a este talentoso actor e imán de audiencias llamado Robert Downey Jr., quien puede dar un discurso entretenido este domingo. | Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

Nuestra especulación: Downey Jr. no podría dejar teatros vacíos si lo quisiera. Fue su personaje el que cimentó el multiverso taquillero de Marvel, que ahora sufre en su ausencia, mientras él va en ruta a su primer Óscar en su tercera nominación. Downey surfea la ola de la notoriedad, y su rol doble, como ese personaje que primero eleva la figura de Oppenheimer y luego subrepticiamente le hace zancadilla, es muestra inequívoca de su talento.

Otros nominados: Robert De Niro, Los asesinos de la luna; Mark Ruffalo, Pobres criaturas; Sterling K. Brown, Ficción estadounidense; Ryan Gosling, Barbie.

Posible sorpresa: Mark Ruffalo entrega en Pobres criaturas una gran curva, del hombre que se las sabe todas al hombre educado por el personaje que pretendía dominar.

Mark Ruffalo adora al presidente Petro y a su ministra de Medio ambiente, y quizá se gane un Óscar... | Foto: Atsushi Nishijima

7. Mejor guion original

Anatomía de una caída, por cómo entrelaza discusiones sobre culpa, trabajo, amor y familia alrededor de lo que pudo ser un accidente o un asesinato.

'Anatomía de una caída', de Justine Triet, ganó la Palma de Oro en Cannes, ganó el César y tiene cinco nominaciones al premio Óscar. | Foto: cortesía Diamond Films

8. Mejor guion adaptado

Pobres criaturas, porque así la haya sacado de Glasgow, el trabajo de Tony McNamara en llevar a la pantalla la novela de Alasdair Gray es notable.

Emma Stone protagoniza 'Pobres criaturas' / 'Poor Things', de Yorgos Lanthimos, 2023. | Foto: Atsushi Nishijima / Searchlight

9. Mejor documental

20 días en Mariúpol, por ser un relato vigente sobre el periodismo de guerra en una zona aún en conflicto. Imperdible: La memoria infinita (Netflix), sensible y profunda producción chilena sobre amor y alzhéimer.

10. Mejor película extranjera

Zona de interés, de Jonathan Glazer (cines), por su planteamiento indirecto del Holocausto y sus paralelos a la indiferencia ante genocidios del siglo XXI. Otras imperdibles: Io Capitano (cines), Perfect Days (cines) y La sociedad de la nieve (Netflix).

En 'Zona de interés' se retrata el cinismo normalizado del Holocausto. | Foto: Collection ChristopheL via AFP

11. Mejor película animada

El niño y la garza (cines), porque la academia no dejará de rendirle homenaje al maestro japonés Hayao Miyazaki en su última película.