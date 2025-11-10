Sobre esta edición 2025 del Festival Internacional de Cine de Villa de Leyva, que se desarrolla en torno a lo animalístico, su codirectora María Angélica Tovar explica: “Sí, este festival zumba, ruge, gruñe, maúlla, ladra, rebuzna y hasta canta. Este festival es una unión de especies, de miradas y de códigos de supervivencia. El cine es tan humano como animal”.

Depsués de todo, hablar del Festival Internacional de Cine de Villa de Leyva es poner sobre la mesa una conversación larga, llena de experiencias, motivos para querer ir y siempre volver. Esto pues en sus 19 años de historia, el festival ha logrado consolidar un sello de calidad y autenticidad, con seguidores que se extienden por más de 40 países.

Villa de Leyva tiene un festival de 19 años de edad, de cine único con una identidad clara y una historia de cine posible. | Foto: cortesía Festival / A.P.I.

Las películas de la edición 2025

Se presentarán más de 120 películas, que enfrentan, revuelcan, cuestionan y retan a su público... películas que terminan por transformar perspectivas. Habrá 10 categorías en competencia y también Muestras Especiales, en escenarios al aire libre y en espacios no convencionales de Villa de Leyva. Habrá cine para grandes, medianos y chiquitos, en ficción, documental, animación, cine experimental, videoclip, y muestras patrimoniales.

La mayoría de estas producciones serán proyectadas por primera vez en el país. Este cine proviene de Argentina, España, Irán, Francia, Bélgica, Japón, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, Portugal, Hungría, Brasil, Chile, Italia, Bulgaria, México, Ecuador, Alemania, Países Bajos, Polonia y, como no, Colombia.

El festival se toma villa de Leyva y trae una programación totalmente gratuita. La inauguración es el viernes 14 de noviembre, a las 6:30 PM, en la Plaza Mayor del pueblo. | Foto: cortesía Festival / A.P.I.

Los largos

En la competencia de largometrajes, se integran nueve películas emocionantes y cuidadosamente seleccionadas:

ANIMÚ (Argentina), DOS VECES BESTIA (Colombia), FAKETE PONT (Hungría), LA NOCHE SIN MI (Argentina), LOS AÑOS SALVAJES (Chile), LOS SUEÑOS VIAJAN CON EL VIENTO (Colombia), OMEGA WANTS TO DANCE (España), POR TU BIEN (Argentina) y SORDA (España) participarán por el premio FÓSIL.

'Sorda', de Eva Libertad, invita al público a sumergirse en la vida de Ángela, una mujer sorda que debe navegar los retos de la maternidad en una sociedad que no está pensada para ella. | Foto: Cineplex

Foco Hendler

Este año, el invitado especial del evento es Daniel Hendler, actor, director y guionista uruguayo quien ha protagonizando largometrajes como 25 watts (de J. P. Rebella y P. Stoll), El abrazo partido y Derecho de familia (D. Burman), Los paranoicos (G. Medina), El fondo del mar (D. Szifrón), El sistema Keops (N. Goldbart), Así habló el cambista (F. Veiroj) y Pequeña flor (S. Mitre).

Daniel Hendler, actor, director y guionista uruguayo de amplio recorrido y gran presente. | Foto: cortesía Festival / A.P.I.

En 2010 estrenó Norberto apenas tarde, su primera película como guionista y director. En 2016 escribió y dirigió El candidato. Escribió y dirigió las series web Guía 19172, La división y Los demonios, recibiendo menciones en el Graba y los Rome web awards. Daniel actuó en series de tv como graduados, y más recientemente División Palermo, Los mufas y El fin del amor 2. Y está por estrenar varios proyectos; como actor, el largometraje Vieja loca (de M. Mauregui); y como guionista y director estrenará Un cabo suelto y 27 noches, actualmente disponible en Netflix.

Planes y posibilidades

En esta versión, el Festival rendirá un homenaje a la tecnología y experiencias que inspiran a la creación. Con las herramientas del patrocinador del evento (el Xiaomi 15T), un grupo de filmakers vivirá un reto creativo y de experimentación en campo para producir 3 piezas audiovisuales que se podrán ver en el marco del festival.

Galería Xiaomi: ‘¿El dorado existe?’

Esta exposición de Fotografía recorre un viaje sensorial (junto al nuevo Celular Xiaomi 15T). Viernes 14 , Sábado 15 , Domingo 16 NOV + CONVERSATORIO con el Fotógrafo Documental Federico Ríos. FECHA: Sábado 15 NOV / 3:30PM / LUGAR: Galería Pérez Rojas

Habrá cine todo el día y toda la noche. Lleve sobrero en el día y ruana de noche. | Foto: cortesía Festival / A.P.I.

Cine a la Plaza

Habrá cine todo el día y toda la noche, con películas bajo el cielo de Villa de Leyva. Lleve sobrero en el día y ruana de noche. En la Plaza Mayor, el sábado 15 y domingo 16 / 11a.m. – 10 p.m.

El regreso al teatro

Películas en competencia y un encuentro con los realizadores. Un teatro lleno de historias, que invita a sentir el cine desde lo más profundo. En el Teatro Municipal, el viernes 14 , sábado 15 y domingo 16.

Cine en 35 ladrillos

Mucha atención porque durante el festival, caminar por Villa de Leyva será encontrarse con paredes que contarán películas.

“Cine Haciéndose”

Se hará una película en directo, con la participación del público y Villa de Leyva como locación. No sea tímido, ¡participe! En la Plaza Mayor, el sábado 15, desde las 6 p.m.

Festival Internacional de Cine de Villa de Leyva 2025 | Foto: cortesía Festival / A.P.I.

Festivalito

Más que un festival, esta sección se asemeja a un cuento. En Villa de Leyva, al aire libre, en medio de árboles y colores, habrá talleres, y se proyectarán películas de muchos rincones del mundo, acompañadas de cine-foritos. Directora: Mia van Hissenhoven, 9 años. En el Parque Ricaurte / viernes 14 , sábado 15 , domingo 16 / 9 a.m. – 1p.m.

Detrás del Festival...

Si este evento sucede es por cuenta de Cine Posible, una organización colombiana que ha aportado al desarrollo del cine colombiano por 20 años, a través de proyectos de alto impacto en cultura, entretenimiento y turismo.