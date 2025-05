Isabel Allende lanza este martes su libro, Mi nombre es Emilia del Valle. “Ella es mucho más interesante y valiente que yo”

Isabel Allende: Hay personajes que nunca me abandonan. Algunos se introducen disfrazados, pero puedo reconocerlos. Tao Chi’en en Hija de la Fortuna, Papo en El cuaderno de Maya, Riad Halabí en Eva Luna, son el mismo personaje en diferentes encarnaciones. La familia Del Valle se parece a la familia de mi abuela, que inspiró el personaje de Clara en mi primera novela. Es una familia de gente original, extravagante, imaginativa, irreverente, es decir, es una fuente inagotable de inspiración. No es raro, por lo tanto, que se metan a la fuerza en mis libros.

Isabel Allende: Varias personas han señalado que Emilia es mi alter ego, pero la verdad es que no fue intencional. Nos parecemos en que ambas comenzamos en el periodismo y somos algo avanzadas para el tiempo que nos toca vivir, pero ahí terminan las similitudes. Emilia es mucho más interesante y valiente que yo. No es la primera vez que construye una novela alrededor del relato de la guerra, en este caso la guerra civil chilena. Anteriormente, ya lo hizo en novelas como Inés del alma mía o con Largo pétalo de mar.

Tengo la suerte de estar viviendo un nuevo amor a los ochenta y tantos años. Enamorarse a mi edad es igual que en la juventud, pero con una sensación de urgencia: no hay tiempo que perder, nos queda poca vida, vamos a disfrutarla. No me cuesta nada imaginar el amor joven de mis personajes, porque no he olvidado mi propia juventud. En todos mis libros el amor es esencial, es la fuerza que mueve al mundo, más poderosa que cualquier otra emoción, incluso el miedo.