La represión de las manifestaciones en Irán está dirigida a personas “indefensas” que necesitan el apoyo de la comunidad internacional para “poner fin” al gobierno actual, estimó este martes el cineasta iraní Jafar Panahi.

Jafar Panahi revela la radiografía de ‘Fue tan solo un accidente’, película que rodó de espaldas al régimen

“El pueblo iraní está indefenso hoy, y a pesar de todo, están en las calles”, declaró a la radio France Inter, donde denunció la brutal represión, que ha causado al menos 600 muertos, según una oenegé.

En su cinta más reciente, Panahi navega la duda sobre si un hombre fue o no un torturador al servicio del régimen. Foto: ©LesFilmsPelleas

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución islámica de 1979 que derrocó al sha.

Estas manifestaciones suponen un gran desafío para el gobierno del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

Los manifestantes participan en una manifestación en Berlín, Alemania, en apoyo a las protestas masivas a nivel nacional en Irán contra el gobierno. Foto: AP

“Cuando un régimen (...) usa armas de guerra contra su propio pueblo, es decir, para causar derramamiento de sangre, no es solo para hacer que la gente se vaya a casa, por lo que el pueblo necesita que la comunidad internacional les ayude y apoye”, insistió Panahi.

Cualquier silencio hoy, en cualquier parte del mundo, algún día tendrá que responder ante la historia. Jafar Panahi

“Cualquier silencio hoy, en cualquier parte del mundo, algún día tendrá que responder ante la historia”, añadió el director que el año pasado ganó el premio más importante del festival de cine de Cannes por su drama Un simple accidente.

Jafar Panahi, maestro del cine clandestino: “Si pones a un artista en prisión, hará una película sobre lo que vio”

Después de las protestas “hemos llegado a un punto culminante”, consideró el director de cine. Engloba las manifestaciones multitudinarias contra la muerte en 2022 de una joven arrestada por supuestamente violar el código de vestimenta, las de tres años antes contra los precios de la gasolina o las posteriores a la polémica reelección del presidente ultraconservador Mahmud Ahmadinejad en 2009.

“Todos estos movimientos y revueltas nos han llevado a este punto. Y creo que es hora de ponerle fin”, concluyó Panahi.

Un hombre valiente

Antes de las protestas y de que Irán buscara llevar una tercera vez a prisión, el director nacido en 1960, en Mianeh, Irán, declaró (en encuentro con medios latinoamericanos de los que SEMANA formó parte) que no quiere vivir en otro país y no se cree capaz de hacer otra cosa que no sea cine. Esto, a pesar de que las autoridades iraníes le han demostrado a la fuerza que no aprecian su vocación y quisieran que se detuviera.

Las víctimas de la tortura en prisión inspiraron los personajes de 'Fue tan solo un accidente'. Foto: ©LesFilmsPelleas

Que Panahi siga empecinado en crear en esa tierra en la que se le persigue, a la que siempre regresa, después de haber sido encarcelado en dos ocasiones por su manera de pensar, manifestarse y crear, es una testarudez coherente con su llamado. Ahora, sin embargo, existe el aire de cambio.

Grabar bajo amenaza

Esto nos contó Panahi sobre rodar una película en exteriores, en Irán, sin permiso oficial:

“Por ejemplo, la escena donde sacan dinero de un banco se hizo en un lugar público, y al terminarla dejamos a parte del equipo ahí y otros nos fuimos a un lugar más lejano, más escondido, a grabar algunas tomas dentro de la furgoneta. Y yo era el cámara y el técnico de sonido. Y no habíamos recorrido ni un kilómetro o dos, cuando mi asistente me llamó y me dijo que la Policía había llegado al set.

En su película, Panahi se prueba como un maestro en contar historias. Ahora, sin embargo, exige acción y apoyo al mundo para su gente, ante la brutal represión. Foto: Majid Saeedi

Rápidamente nos tocó esconder nuestras cosas, los equipos y las grabaciones, y regresamos. Y el equipo se vio rodeado por unos doce policías escondidos, porque visten de civil, y no sabes quién es qué, pero rodearon al equipo. Esa noche, nos retuvieron en la calle durante unas cuatro horas, buscando documentos o grabaciones. Pero no pudieron encontrar nada y tuvieron que dejarnos ir.

Estas siete películas de autor serán protagonistas en Globos de Oro y Óscar, y se estrenan en el país

Igual, se llevaron a algunas personas a la estación. Y a la mañana siguiente, nos amenazaron, diciendo: “No deberían seguir trabajando”. Tuve que detenerlo todo casi un mes. Entonces, decidí completar rápidamente los planos necesarios en un día y terminar el trabajo con un grupo muy pequeño".

*Con información de AFP.