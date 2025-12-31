Actualidad

La cara de la resistencia: varios artistas cancelan sus funciones en el Kennedy Center rebautizado por Trump

La lucha cultural se sigue librando en el país que, en algunos de sus territorios, vetó a ‘Cien años de soledad’.

Redacción Arcadia
31 de diciembre de 2025, 4:58 p. m.
En el Kennedy Center de Washington jamás se hubiera realizado un evento como el sorteo del Mundial de fútbol. En el Trump Kennedy Center, es un anexo más de Las Vegas.
En el Kennedy Center de Washington jamás se hubiera realizado un evento como el sorteo del Mundial de fútbol. En el Trump Kennedy Center, es un anexo más de Las Vegas. Foto: AFP

Se trató por décadas de un espacio de gala, de estándares elevados, de homenajes. Hoy, bajo el comando de Donald Trump, el Trump-Kennedy Center no solo cambió su nombre, también su espíritu. Ya no es más un espacio de inclusión,; es un escenario que el presidente de turno despojó simbólicamente de sus causas mayores para dar pie a festejos sectarios y religiosos.

En ese marco, varios artistas cancelaron recientemente sus presentaciones en el Kennedy Center, la emblemática institución cultural de la capital de Estados Unidos, rebautizada como Trump-Kennedy Center por su junta directiva, integrada por allegados del presidente republicano.

Así pues, músicos que debían tocar a fin de año anunciaron la cancelación de sus funciones. Este hecho, tan encima de las fechas, provocó la ira de Richard Grenell, el presidente de la institución.

“Los artistas que ahora cancelan espectáculos fueron contratados por la anterior dirección de extrema izquierda”, escribió el lunes por la noche en X, calificándolos de “activistas”. “Las artes son para todos y a la izquierda le enfurece eso”, añadió, al denunciar un supuesto “boicot”.

El funcionario también amenazó a uno de los artistas, Chuck Redd, con acciones legales y exigió una compensación de 1 millón de dólares (según una carta consultada por la AFP), en la que acusó al músico de “intolerancia” y de “tácticas de intimidación”.

No le damos la espalda a nuestro público y queremos asegurarnos de que, cuando volvamos al escenario, la sala pueda celebrar la presencia total de la música y de todos quienes la hacen
The Cookers

Para The Cookers, un grupo de jazz que decidió cancelar su concierto del 31 de diciembre, “el jazz nació de la lucha y de una obstinación incansable por la libertad: libertad de pensamiento, de expresión”, según indicó en un comunicado.

“No le damos la espalda a nuestro público y queremos asegurarnos de que, cuando volvamos al escenario, la sala pueda celebrar la presencia total de la música y de todos quienes la hacen”, indicó el texto.

Balance de 2025, un año en que el rock y el metal volvieron a marcar a Bogotá

La compañía de danza Doug Varone and Dancers, cuya presentación en Washington estaba prevista para abril de 2026, también anuló sus funciones.

“A raíz de la última decisión de Donald Trump de renombrar la sala en su honor, ya no podemos permitirnos, ni pedirle a nuestro público, poner un pie en esta institución antaño prestigiosa”, señaló el lunes en Instagram.

Así es como pago mis facturas. Pero perder mi integridad me costaría más que cualquier salario
Kristy Lee

Kristy Lee, una cantante de folk, confesó en las redes sociales que cancelar su concierto previsto para enero de 2026 “duele”.

“Así es como pago mis facturas. Pero perder mi integridad me costaría más que cualquier salario”, declaró.

El épico viaje de Manousos Oviedo, el particular personaje que puso a Carlos-Manuel Vesga en los ojos del planeta

La Casa Blanca anunció el 18 de diciembre que el Kennedy Center pasaría a llamarse “Trump-Kennedy Center” tras una votación unánime de junta directiva.

El cambio de nombre fue rechazado por la familia del fallecido presidente John F. Kennedy y por la oposición demócrata.

La nueva dirección de la institución ha eliminado además los espectáculos de drag y los eventos que celebran a la comunidad LGBT+.

En cambio, ha organizado conferencias de la derecha religiosa y ha invitado a artistas cristianos. Según la prensa estadounidense, y para sorpresa de absolutamente nadie, la venta de entradas ha disminuido desde la llegada del nuevo consejo de administración.

*Con información de AFP.

