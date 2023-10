La milagrosa oración para que un deseo se cumpla rápidamente

“En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Brazo poderoso de Jesús, padre nuestro, ante ti vengo con la fe que embarga mi alma, humillado e inclinado ante ti padre eterno, para buscar tu consuelo que tanta falta me hace en esta difícil situación.

Padre amado, no me desampares, sé que cuando se cierra una puerta otras se abren, te pido por favor que las puertas que se han de abrir en mi camino seas tú con brazo poderoso quien las abra y las cierre, según tus designios, para darme la tranquilidad que tanto ansío. Hoy que me encuentro ante ti vengo a pedir (aquí realiza la solicitud de sus deseos).