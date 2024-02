La oración a la Virgen María para pedir por cosas imposibles

Hay instantes muy oscuros que poco a poco van debilitando la esperanza. Es ese momento, cuando las personas deben apegarse a su fe para darse cuenta de que no existen las cosas imposibles.

Oración a la Virgen María para pedir por cosas imposibles

Trono de sabiduría y océano de bondad, permite que el Espíritu Santo forme en nuestro corazón un nido en que repose para siempre. Alcánzame lo que tanto me hace falta, lo que con todo el fervor de mi alma te pido, por los merecimientos de Jesús y los tuyos, si es para gloria de la Trinidad Santísima y bien de mi alma.

Acudo a ti como poderosa intercesora para pedirte por esta muy difícil necesidad, por este imposible problema que tanta desesperación me causa y que me resulta inalcanzable por mis débiles medios. (Hacer la petición con inmensa confianza). Y, aunque para mí es casi imposible de conseguir, en tu mano está el concedérmela, y de este modo pueda yo ver resueltas las dificultades, preocupaciones y dolor que me provoca esta situación angustiosa.