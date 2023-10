La oración que debe hacer antes de salir de la casa para prevenir los robos y el peligro

Oración de protección contra los ladrones

Señor, pongo mi vida y la de mi familia en tus manos, para que me libres de los ladrones, no permitas que ninguna potestad de maldad pueda levantarse. Derrama sobre mí y mi familia tu protección, te pido que envíes a tus ángeles y arcángeles, querubines y serafines que nos defiendan de los ladrones, que nos quieren despojar de nuestros bienes.

Señor, guarda nuestras vidas ante esos ladrones, por favor no permitas que nada malo nos pase, por parte de personas sin escrúpulos y sin temor de Dios, que no les importa acabar con la vida de otra persona, por apoderarse de cosas materiales.

Oh Padre Celestial, haz un escudo protector sobre mí, no me desampares cuando cruce por un callejón oscuro, por favor Dios que tu presencia siempre me acompañe, y que los ladrones se alejen de mí, cuando sientan tu presencia Divina.