La perturbadora historia de acoso que inspiró la serie de Netflix ‘Número desconocido’

Netflix cuenta con una serie documental que está causando movimiento en redes sociales, se llama “Número desconocido” detrás de ello cuenta una historia real tan impactante que cuesta creer que realmente pasó.

Todo ocurrió en Estados Unidos, donde una familia normal se convirtió en protagonista de una pesadilla digital que duró más de un año, algo que parecían ser solo bromas de mal gusto terminó siendo mucho más retorcido y doloroso de lo que nadie imaginaba.

Mensajes diarios se volvieron una tortura

En el 2020, cuando Lauryn, una chica de preparatoria, empezó a recibir mensajes raros en su celular junto con su novio Owen, estos al principio pensaron que era algún compañero de clase haciendo bromas pesadas, pero los textos fueron empeorando cada día.

Los mensajes se volvieron crueles, con insultos horribles y contenido sexual que hacían sentir muy incómoda a Lauryn, incluso llegaron a mandarle fotos suyas editadas de manera ofensiva, dado el caso, la situación se salió de control que la joven ya no podía estar tranquila ni siquiera en su propia casa.

Luego de ver el documental Número Desconocido en @NetflixLAT me ha dolido la cabeza, no puedo creer como termina. 💔 pic.twitter.com/uBR3PKy1Iy — ♬♪𝑴𝒆𝒍𝒐𝒅𝒚𖹭 (@Meliito22) September 3, 2025

Sus papás se dieron cuenta de que algo muy grave estaba pasando. Su hija ya no era la misma: vivía con miedo, no podía concentrarse en la escuela y estaba completamente angustiada. Los mensajes llegaban todos los días, a todas horas, sin parar.

La familia decidió pedir ayuda a la policía porque ya no sabían qué hacer. Los investigadores comenzaron a buscar pistas, pensando que podría ser algún estudiante celoso o un acosador del vecindario.

El giro que nadie vio venir

Cuando la policía local no pudo resolver el caso, el FBI se hizo cargo de la investigación. Los expertos en crímenes digitales empezaron a rastrear de dónde venían exactamente esos mensajes terroríficos.

Lo que descubrieron los dejó a todos sin palabras: la persona que había estado torturando mentalmente a Lauryn durante más de un año era nada más y nada menos que su propia mamá, Kendra.

Lo que parecía una broma adolescente terminó en un escándalo: la madre era quien enviaba los mensajes anónimos. | Foto: @aleexmrn_

Su propia madre había sido quien le enviaba todos esos mensajes horribles. Había usado diferentes aplicaciones y trucos tecnológicos para ocultar que era ella. Mientras que por fuera parecía una mamá preocupada y participaba en actividades de la escuela, por dentro estaba destruyendo emocionalmente a su propia hija.