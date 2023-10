La poderosa oración para salir de una crisis económica

La oración a San Expedito

San Expedito bendito protector nuestro: guerrero y mártir que ahora gozas del Paraíso Eterno, hoy me arrodillo ante ti para pedir tu asistencia, te reclamo con urgencia y fervor para que vengas en mi auxilio . Las necesidades urgentes que hay en mi vida no me permiten el descanso vivo en estado de preocupación y de depresión.

Me siento solo y desesperado, el abatimiento me acompaña, el desconcierto me guía, y el sufrimiento se ha apoderado de mí. Tú, que eres el santo patrón de las causas justas y urgentes, ayúdame, santo glorioso, a levantarme. Te pido que acudas presto y derrames sobre miel valor, la energía, la esperanza, que alivies mis penurias y miserias, para que con tu mediación logre solucionarlas angustiosas necesidades, los problemas económicos que me apremian la ruina de la que no sé cómo salir, te pido que con tu caridad me concedas ayuda. Amén.