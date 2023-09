Las dos oraciones que se le deben rezar a Dios para tener paz mental

“La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden”, se puede leer en Nueva Versión Internacional (NVI).

“Miren que viene la hora, y ya es la hora, en que ustedes serán dispersados; cada uno se irá a su propia casa, y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo”, dice la Biblia.