Los tres pintores colombianos que piden ayuda por falta de fondos para poder ir a exponer en el Palacio del Louvre en París

Dos hombres y una mujer son los protagonistas de una historia en la que su talento, experiencia y trabajo han sido el principal activo para lograr sus metas y llegar a ser elegidos entre los “Cien mejores artistas contemporáneos del mundo”, reconocimiento del Museo de las Américas de los Estados Unidos y la Biblioteca de las Comunidades Europeas.

Todo su recorrido como artistas y sus obras pasaron a la historia al quedar plasmadas en el prestigioso Libro de oro de los cien mejores artistas contemporáneos del mundo, el cual puede encontrarse en más de 950 museos y galerías alrededor del globo.

Sin embargo, a pesar de que actuarán dentro del Palacio del Louvre como embajadores del arte nacional, al exponer sus obras y liderar espacios de alto prestigio, ahora se ven en fuertes aprietos, ya que, el viaje que debe darse para el próximo martes, se ve truncado debido a la falta de apoyo por parte del Gobierno nacional.

En ocasiones pasadas, cuando se encontraba de turno el gobierno del expresidente Iván Duque, los artistas habían podido realizar los viajes necesarios y así mismo representar a Colombia, pero al parecer debido a algunos cambios esto no habría sido posible.

SEMANA habló con Julio Sierra, uno de los artistas a los que les fue otorgado el honor y, según sus declaraciones, la Alcaldía de Cali “tiene un programa para circulación internacional, pero nosotros no pudimos acceder a este recurso, pues no lo conocíamos en marzo. Hicimos la solicitud y como que hubo una mala comunicación y hoy fue que nos dijeron que no era posible, que ya no tenían recursos hasta el próximo año; entonces no pudimos acceder a ese recurso para un apoyo”.

Esto ha despertado ciertas inconformidades y preocupaciones, puesto que aunque aún se espera respuesta por parte de la Gobernación del Valle del Cauca, el viaje se realiza en pocos días y aún no se tiene certeza de si recibirán o no un apoyo por parte del Estado, que es el que debe potenciar este tipo de acciones que enaltecen el nombre del país.

Frente a esta situación, los artistas consideran entender que de algún modo el tiempo con el que se está pidiendo la financiación es muy corto, pero que debe hacerse el mayor esfuerzo posible debido a la importancia del caso.

“Entendemos también que es muy corto tiempo para que nos ayuden, pero la verdad sí pedimos que tengan en cuenta que esto es un proceso que veníamos realizando desde hace más de un año con el gobierno pasado y no queremos cerrarnos estas puertas”, señaló Sierra al respecto.

Si bien el proceso de búsqueda de apoyo financiero lleva poco más de un mes, la representación de Colombia está en juego, y el trío pide de la mejor forma que sus llamados sean escuchados y de alguna forma no dejen morir estas apuestas por el arte en Colombia, una profesión que es además muy infravalorada en diferentes aspectos.

Hasta el momento aún se espera respuesta de las entidades estatales acudidas y se espera que la responsabilidad económica no recaiga solamente en el bolsillo de los artistas, que en vista de la panorámica han decidido comenzar un vaki para que las personas que deseen ayudarlos puedan hacerlo bajo el nombre de “#colombianosenlouvre”.