Tras el exitoso inicio de su gira por Latinoamérica en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Love Of Lesbian confirmó a las dos bandas que se sumarán a su concierto en Bogotá el próximo 3 de diciembre en Bonfire. Los catalanes han consolidado su trayectoria musical en España y en el mundo fusionando letras profundas y un sonido único, y su regreso a Bogotá siempre marca un evento a considerar, con el cual se vibra.

Los invitados especiales serán Lika Nova, una de las propuestas más destacadas del pop alternativo colombiano, y Ruido D Fondo, que encenderá la noche con un DJ set especialmente preparado para esta cita.

Así lo vivió Guadalajara, ¿cómo lo vivirá Colombia? | Foto: @MIKEGONZALEZF / Panda management

Es así que Bogotá se prepara para una noche que remarcará una conexión especial con la banda catalana, con éxitos como “1999″ o “John Boy”, en el Bonfire, un espacio donde su música respirará diferente, y en una ciudad donde hace más de una década vienen consolidando una apasionada y conocedora base de seguidores.

De esta manera se tejen puentes con artistas locales que comparten la sensibilidad y el espíritu que caracteriza a la banda. La gira La Hermandad Tour continuará su recorrido por Perú, Chile y Argentina, consolidando la presencia de Love Of Lesbian en la región y reafirmando la enorme acogida que ha tenido su nuevo álbum Ejército de Salvación.

Love of Lesbian propaga un mensaje inclusivo, una conexión genuina con sus seguidores y una autenticidad intacta. | Foto: @MIKEGONZALEZF / Panda management

Dice la banda que este trabajo discográfico es mucho más que un nuevo disco, y, de la misma forma, que La Hermandad Tour está lejos de ser una gira cualquiera. Porque tanto en España como en Latinoamérica, vienen reafirmando su vigencia y su capacidad para movilizar comunidades gracias a un mensaje inclusivo, una conexión genuina con sus seguidores y una autenticidad que permanece intacta.

'Ejército de Salvación' es mucho más que un disco... s un fenómeno. | Foto: @MIKEGONZALEZF / Panda management

En la revista Rolling Stone, Santi Balmes habló del concepto y la temática de este décimo álbum de estudio. El artista aseguró: “Vamos a sacar un álbum que habla de la amistad y la hermandad. Poco a poco te vas dando cuenta, mientras vas escribiendo las letras y las canciones van tomando forma, que hay una necesidad inconsciente por hablar de algo. Al final, es averiguar esos misterios que ha soltado tu inconsciente y que los ha plasmado en cada melodía. Ese grito desde tu interior va a explicar algo, incluso antes de que lo supieras. A partir de ahí es como hacer de investigador de ti mismo y averiguar las claves que te has enviado, los enigmas que cada dos o tres años aparecen en forma de disco”.

Sobre la amistad, en este siglo XXI de relaciones tan fragmentadas, añadió: “Te voy a decir una cosa, la amistad va a ir tomando cada vez más importancia sobre el amor romántico, teniendo en cuenta, por lo menos lo que está pasando en Europa, que las familias son cada vez más pequeñas y las parejas van durando menos. Cada vez hay más círculos fraternales y de amistad y quizás no tan románticos como en otras épocas. Al hacer un homenaje a la amistad, me parece necesario dedicar a un futuro en el que la amistad va a tener más importancia que el amor, estoy seguro”.