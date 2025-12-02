Suscribirse

Love of Lesbian: estas dos bandas actuarán con la agrupación española en su show de Bogotá

Tras su destacada actuación en la FIL Guadalajara, la banda catalana aterriza en Bogotá este 3 de diciembre, pero no viene sola...

Redacción Arcadia
2 de diciembre de 2025, 4:18 p. m.
Love of Lesbian regresa a Bogotá. Foto: @MIKEGONZALEZF / Panda management
Tras el exitoso inicio de su gira por Latinoamérica en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Love Of Lesbian confirmó a las dos bandas que se sumarán a su concierto en Bogotá el próximo 3 de diciembre en Bonfire. Los catalanes han consolidado su trayectoria musical en España y en el mundo fusionando letras profundas y un sonido único, y su regreso a Bogotá siempre marca un evento a considerar, con el cual se vibra.

Los invitados especiales serán Lika Nova, una de las propuestas más destacadas del pop alternativo colombiano, y Ruido D Fondo, que encenderá la noche con un DJ set especialmente preparado para esta cita.

Es así que Bogotá se prepara para una noche que remarcará una conexión especial con la banda catalana, con éxitos como “1999″ o “John Boy”, en el Bonfire, un espacio donde su música respirará diferente, y en una ciudad donde hace más de una década vienen consolidando una apasionada y conocedora base de seguidores.

De esta manera se tejen puentes con artistas locales que comparten la sensibilidad y el espíritu que caracteriza a la banda. La gira La Hermandad Tour continuará su recorrido por Perú, Chile y Argentina, consolidando la presencia de Love Of Lesbian en la región y reafirmando la enorme acogida que ha tenido su nuevo álbum Ejército de Salvación.

