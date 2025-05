El evento anunció sus fechas y su lugar para este año, en su V edición: tendrá lugar 1 y 2 de noviembre en el Parque Norte de Medellín, que lo suele acoger. Esto, tras una edición 2024 que reunió a más de 30 mil asistentes, congregados para ver y bailar, entre otros, a Indira Paganotto, Mathame, Hot Since 82 y Above & Beyond. Con eso en mente, el festival promete llevar la experiencia a un nivel aún más elevado.