Proyectos

Minculturas lanza el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales (SINAC)

El portal recoge más de 28 años de experiencias y reúne la oferta de estímulos e incentivos en una plataforma tecnológica. Esta no solo facilita la inscripción, también guía la formulación de proyectos culturales.

GoogleSiga todas las noticias de la cultura en Discover, manténgase al día con las novedades

Redacción Arcadia
16 de febrero de 2026, 12:10 p. m.
Postales del lanzamiento del SINAC, en febrero de 2026. El nuevo portal de convocatorias de MinCulturas promete revolucionar el sector.
Postales del lanzamiento del SINAC, en febrero de 2026. El nuevo portal de convocatorias de MinCulturas promete revolucionar el sector. Foto: Alicia Cristina Jiménez / MinCulturas

Fue un fin de semana agitado para el Minculturas y su cabeza, Yannai Kadamani, con muy buenas noticias y también con señalamientos que tuvo que enfrentar.

Alerta diseñadores y afines: Alternativa Film Festival busca artista local para crear su imagen oficial 2026

Por un lado, el viernes pasado lanzó el SINAC, un portal que promete agilizar el acceso a todas las convocatorias del ministerio, desde una plataforma moderna que incluso se plantea como herramienta pedagógica; y por otro, tuvo que capotear un temporal de acusaciones de favorecer a su hermano y a su madre con contratos.

Postales del lanzamiento del SINAC, en febrero de 2026. El nuevo portal de convocatorias de MinCulturas promete revolucionar el sector.
La ministra Yannai Kadamani dio buenas noticias, luego le salió al paso a duras acusaciones. Foto: Alicia Cristina Jiménez / MinCulturas
Más de mil artistas, gestores y sabedores fueron certificados como técnicos laborales: este es el impacto

Primero, al respecto de dichos señalamientos, por medio de un comunicado, Kadamani expresó: “No he intervenido, ni incidido en ningún proceso de contratación en los que haya participado mi madre o hermano. De acuerdo con la normativa colombiana vigente, las inhabilidades por parentesco se configuran únicamente cuando existe relación directa con la entidad o sector sobre el cual el servidor público ejerce autoridad, intervención o control. En los casos sobre lo que se especula, no se presenta ninguna de esas condiciones. Por tanto, no hay restricción legal que impida su eventual vinculación contractual con el Estado en ámbitos distintos al sector bajo mi responsabilidad”, y añadió, “efectuada esas precisiones, no existe incompatibilidad, inhabilidad ni conflicto de interés alguno en la posibilidad de que mi hermano o mi madre sean contratados por entidades del Estado”.

¿Una revolución?

Habiendo capoteado el difícil tema, el ministerio sigue enfocado en el lanzamiento del Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales (SINAC), un mecanismo institucional articula y fortalece la planeación, implementación, evaluación y seguimiento de las convocatorias públicas. Esto con el fin de ofrecer una participación equitativa y el acceso democrático y transparente a los recursos de fomento cultural.

Cine

“Las historias que contamos son también una forma de preservar lo que perdemos”: Natalia Fuentes

Arcadia

‘El Restaurante Privado del Chef’: el nuevo capítulo de la exploración de sabores del Chef Alex en Bogotá

Arcadia

La hermosa “Sueños de Trenes”, de Netflix, arrasa en premios Spirit y se fortalece de cara a los Óscar

Televisión

La serie de Harry Potter en HBO Max desvela uno de los misterios que no se pudo ver en las películas

Televisión

¿Qué ver en Netflix este domingo 15 de febrero? Estas son las tendencias para maratonear hoy

Arcadia

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade: El dueto que tardó 17 años en llegar

Arcadia

¿Entradas a $8.000? Regresa la Fiesta del Cine con tarifas económicas: conozca fechas y cómo aprovechar estos descuentos

Arcadia

Minculturas abre ‘Encuentros 2026′, convocatoria para fortalecer proyectos de ficción y animación en el FICCI 65

Cultura

MinCulturas radicó el proyecto de fortalecimiento de la Ley General de Cultura ante el Congreso

Política

¿Quién es Yannai Kadamani Fonrodona, la nueva ministra (e) de cultura en Colombia?

Para su implementación, el Minculturas cuenta con una nueva plataforma tecnológica que presenta en un mismo espacio la oferta de becas, premios, reconocimientos, pasantías y residencias artísticas.

De esta manera, y con una inversión de más de 175 mil millones para 2026, el Ministerio busca impulsar proyectos de comunidades, artistas, creadores, investigadores, gestores, sabedores, cultores, colectivos y organizaciones culturales del país.

“A través de este Sistema, que para año 2026 estará integrado por cuatro portafolios y una convocatoria, el Ministerio reafirma su compromiso con el fomento cultural y aporta a la sostenibilidad del sector mediante una oferta ampliada y acorde con las necesidades del ecosistema cultural del país”, afirmó la ministra de Cultura Yannai Kadamani.

‘Cultura es Dignidad Mayor’: Gobierno lanza renta mensual para artistas y gestores culturales mayores sin pensión

Los estímulos del SINAC están dirigidos a personas naturales y jurídicas, colectivos, organizaciones culturales y comunitarias. Así como a los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pueblo Rrom, comunidades campesinas, sectores LGBTIQ+, población con discapacidad, víctimas del conflicto y diáspora, entre otros sujetos culturales.

Liliana Camargo, coordinadora del Grupo de Convocatorias y Estímulos del Ministerio de las Culturas, resaltó que “la oferta cultural deja de estar fragmentada porque el sistema escucha, conecta y evoluciona con el sector. La apuesta es clara: una plataforma tecnológica única a través de la cual se articula la oferta histórica con nuevas convocatorias. Más oportunidades en un mismo lugar”.

Postales del lanzamiento del SINAC, en febrero de 2026. El nuevo portal de convocatorias de MinCulturas promete revolucionar el sector.
Postales del lanzamiento del SINAC, en febrero de 2026. El nuevo portal de convocatorias de MinCulturas promete revolucionar el sector. Foto: Alicia Cristina Jiménez / MinCulturas

La oferta del Sistema inicia con la apertura del nuevo Portafolio para la dinamización de espacios culturales (ya abierta) cuyo objetivo es activar la programación y el uso comunitario de bibliotecas, museos, casas de cultura, teatros, malocas y otros espacios culturales, reconociéndolos como espacios vivos de encuentro y circulación cultural en los territorios.

Minculturas abre ‘Encuentros 2026′, convocatoria para fortalecer proyectos de ficción y animación en el FICCI 65

Posteriormente, el 19 de febrero, abrirá inscripciones el Portafolio Cultural Internacional Colombia en el Mundo; el 26 de febrero el Portafolio Nacional de Estímulos. Y a partir de mayo, estará disponible la convocatoria Jóvenes por el Cambio, mientras que en el segundo semestre abrirá la convocatoria del Programa Nacional de Concertación Cultural.

Postulación de proyectos, acompañada

El SINAC además incorpora herramientas pedagógicas como El Telar, una ruta de acompañamiento que apoya la formulación, gestión y ejecución de proyectos culturales, especialmente para quienes han enfrentado mayores barreras de acceso, a la que se puede acceder desde la plataforma tecnológica del sistema.

Más de Arcadia

Postales del lanzamiento del SINAC, en febrero de 2026. El nuevo portal de convocatorias de MinCulturas promete revolucionar el sector.

Minculturas lanza el Sistema Nacional de Convocatorias Públicas, Artísticas y Culturales (SINAC)

Natalia Fuentes, Sara Dosa y Freyja Kristinsdóttir posan en la premiere de Tiempo y Agua en el festival de Sundance, 2026.

“Las historias que contamos son también una forma de preservar lo que perdemos”: Natalia Fuentes

Game of Thrones - Foto: HBO Max

Creador de ‘Game of Thrones’ soltó mala noticia sobre futuro de la historia; hizo inesperada confesión: “No estoy de humor”

El Chef Alex continúa su exploración por los sabores y presenta “El Restaurante Privado del Chef” en Bogotá.

‘El Restaurante Privado del Chef’: el nuevo capítulo de la exploración de sabores del Chef Alex en Bogotá

'Train Dreams' protagonizada Joel Edgerton como Robert Grainier. Cr. Daniel Schaefer/BBP Train Dreams. LLC. © 2025.

La hermosa “Sueños de Trenes”, de Netflix, arrasa en premios Spirit y se fortalece de cara a los Óscar

La serie de Harry Potter permitirá explorar historias y personajes que las películas no pudieron mostrar, ofreciendo una visión más completa del mundo mágico.

La serie de Harry Potter en HBO Max desvela uno de los misterios que no se pudo ver en las películas

Ver películas los fines de semana es una tradición popular.

¿Qué ver en Netflix este domingo 15 de febrero? Estas son las tendencias para maratonear hoy

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade presentan “Tengo Que Contarte”, una canción que abraza el regional mexicano

Julieta Venegas y Natalia Lafourcade: El dueto que tardó 17 años en llegar

Sala de cine

¿Entradas a $8.000? Regresa la Fiesta del Cine con tarifas económicas: conozca fechas y cómo aprovechar estos descuentos

Netflix lleva historias intensas y nuevas temporadas a audiencias de todo el mundo.

Netflix estrena la nueva temporada de “En el barro” con alianzas inesperadas y batallas en La Quebrada

Noticias Destacadas