Oración a Santo Tomás de Aquino para pedir misericordia a través de la Sagrada Comunión

El portal de la Arquidiócesis de Atlanta explica que “en la Sagrada Comunión, recibimos a Jesucristo, quien se entrega a nosotros en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Esta unión íntima con Cristo significa y fortalece nuestra unión con Él y su iglesia. Jesús habla de la importancia de la sagrada comunión cuando dice: ‘Si no comen la carne del hijo del hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes’ (Juan 6:53).”