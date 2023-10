Oración al Arcángel Jofiel para pedir sabiduría divina

El arcángel Jofiel también conocido como Jophiel, Zophiel, Iophiel, Iofiel, Yofiel y Youfiel es el ángel de la ‘belleza de Dios’ que no aparece en los textos religiosos como la Biblia, pero muchas personas acuden a su amparo para temas del amor y sabiduría divina.

De acuerdo con el portal web About Español, este arcángel representa el poder de la luz del conocimiento ante la oscuridad de la ignorancia. Asimismo, es la representación de la energía que disuelve el orgullo falso y los malos hábitos que previene la absorción del conocimiento, tales como la indisciplina, la falta de concentración y la falta de humanidad.

Oración al arcángel Jofiel para pedir dones

Que la esencia que fluye en ti me lleve a comprender mucho más sobre todo lo que abarca la naturaleza angelical, por el estudio, por adquirir el tan anhelado conocimiento y por poder compartir comprensión a mis semejantes.

Envuélveme con tus alas y acompáñame para no temer de los peligros que me acechen en cualquier lugar en el que me encuentre, y así pueda llegar al corazón de todos los seres humanos, llevándoles tu mensaje de amor, ya que Dios nos dice que nos amemos profundamente para que viva eternamente en nuestro corazón, y espera que tú también lo ames y proyectes amor hacia todo lo que ha salido de Él.