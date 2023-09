Oración para regresar a casa a salvo después de un viaje

“Señor, qué bien se siente ponerme en tu presencia, pues a tu lado me siento seguro, me siento a salvo, porque sé que Tú estás a mi lado, vigilando mis pasos y guardándome de todo peligro y maldad que hay en este mundo. Me dispongo ante Ti con un corazón lleno de fe, pues tengo la certeza de que Tú escuchas mis palabras.

En estos momentos, Padre celestial, Tú sabes que me encuentro fuera de mi casa, pues he emprendido un viaje que ha estado lleno de experiencias, un viaje que ha servido para muchas cosas, pero sobre todo, Señor, para reconocer que te llevo presente vaya a donde vaya.

Es por ello, bendito Señor, que ahora, que estoy próximo a regresar a casa, a ese hogar que me espera con mi familia, amigos y con las personas que amo y me aman, te pido de todo corazón, que seas Tú quien guíe este viaje, Señor. Ayúdame a regresar con bien a casa, Dios mío, no permitas que nada malo me suceda, pues son tantas las situaciones que pueden pasar, Señor, que a veces el temor me embarga, pero yo sé que no hay que temer, porque Tú estás a mi lado.