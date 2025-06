No deja de impresionar cómo, tiempo después, el caso de los niños perdidos en el Amazonas (Lesly, 14; Soleiny, 9; Tien, 4; y Cristin, de meses) sigue cautivando audiencias en el mundo por cuenta de los elementos humanos que implica. Fue un milagro encontrar a esta niña y a sus hermanitos con vida luego de 42 días en la jungla amazónica tras el accidente de la avioneta que los transportaba, que les costó la vida a su madre y otros adultos, y los aspectos difíciles de explicar que representa. Solo desde esa perspectiva es fascinante.

Además, de puertas para adentro, en una nación dividida y desinformada como Colombia, es importante recordar una misión que implicó una alianza de saberes, prácticas, espiritualidades y esfuerzos como nunca se había dado entre indígenas y Ejército, para un logro humanitario que parecía imposible.

Una alianza como ninguna ayudó a hacer posible el milagro. | Foto: Netflix 2024

Al respecto, SEMANA habló con Orlando von Einsiedel, el codirector del documental Los niños perdidos, londinense nacido en 1980, ganador del Óscar a mejor cortometraje documental en 2017 por Los cascos blancos (2016), en el que siguió a unos voluntarios que lo arriesgan todo por salvar a otros en el crudo conflicto interno sirio. Esto nos dijo.

SEMANA: Ha recorrido muchos lugares del planeta, documentado temas importantes y ganado premios enormes. ¿Qué lo trajo a Colombia y qué encontró?

Orlando von Einsiedel: Como millones de personas en todo el mundo, seguí esta historia mientras se desarrollaba. Me conmovió profundamente. Pero, en lo personal, lo que me impactó fue conocer a dos grupos diferentes en Colombia: el ejército y los rescatistas indígenas voluntarios. Tuvieron que trabajar juntos para encontrar a los niños, a pesar de una historia de desconfianza mutua. Esa unión por un bien mayor fue lo que realmente me tocó. Fue esa historia la que me impulsó a querer contarla a través de un documental.

SEMANA: En Colombia se sintió como algo imposible que, sin embargo, ocurrió. Y hay también un elemento sobrenatural. ¿Cómo abordar esa parte tan extraña y comunicarla?

O.E.: Eso es parte de lo extraordinario de esta historia. Hay muchos aspectos increíbles: los niños perdidos durante 40 días que lograron sobrevivir, los grupos que trabajaron juntos y también ese componente místico. Al principio pensé que sería solo un recurso narrativo interesante pero no real. Lo curioso es que, al entrevistarlos a todos, te lo contaban con absoluta seriedad. Todos decían: “No creía en esto, pero sin esto no habría funcionado; tiene que ser verdad”. Es asombroso. No puedo explicarte por qué fue justo al día siguiente de que el chamán el Rubio hiciera el yajé que encontraron a los niños. Aún me deja perplejo.

SEMANA: Más que un recurso narrativo, para usted fue una seguidilla de eventos.

O.E.: Exacto. No puedo refutarlo. Algo fuera de lo común ocurrió, eso es seguro.

Una parte sensible del documental refleja el testimonio de la pequeña que narró la odisea. La resuelve con dibujos y acierta. | Foto: Netflix 2024

SEMANA: Ganó un premio Óscar. ¿Eso ha cambiado la forma en que trabaja o cómo las personas se relacionan con usted? ¿Facilita o complica el trabajo?

O.E.: No cambia tanto. Algunas personas pueden estar más dispuestas a reunirse contigo, pero al final todo depende de la idea que tengas. Nadie te va a financiar un proyecto solo porque ganaste un premio. Lo harán si la idea es buena. Así que siempre tienes que estar pensando en nuevas formas de contar historias.

SEMANA: ¿En qué trabaja ahora? ¿Cuál es su próximo proyecto?

O.E.: Estoy haciendo algo totalmente distinto: una historia de amor. Se trata de un hombre que viajó en bicicleta desde la India hasta Suecia por amor. Tiene todos los elementos que me interesan como narrador: esperanza y humanidad. Para mí, sigue la misma línea de Los niños perdidos, es una continuación temática.

Frente a la crisis humana que representaba dejar a unos niños tan pequeños y a un bebé en la selva, la guardia y el ejército unieron fuerzas como nunca antes, a pesar de las desconfianzas pasadas y las dificultades enormes. | Foto: Netflix 2024

SEMANA: ¿Cómo ve el estado actual del cine documental? Parece haber una inclinación hacia lo oscuro en este planeta.

O.E.: Creo que contar historias siempre se trata de arrojar luz sobre lo desconocido, generar debates, hacer que la gente piense diferente. Para mí, también se trata de sembrar esperanza en el futuro de la humanidad. Cuando colaboramos, logramos cosas extraordinarias. Eso está en el corazón de Los niños perdidos, y espero que sea un mensaje que resuene.

SEMANA: De su experiencia en Colombia, ¿qué sabía antes y qué se llevó de regreso? O.E.: Ya había estado en Colombia una vez. Pero esta experiencia me hizo enamorarme del país. Hacer esta película fue un verdadero placer. Hay muchísimo talento cinematográfico en Colombia. Trabajé con personas increíbles: mis codirectores, Lali Houghton y Jorge Durán, entre muchos otros. Fue un privilegio formar parte de este proyecto con tantos grandes narradores.

SEMANA: ¿Había codirigido documentales antes?

O.E.: Sí, he codirigido algunas películas y siempre ha sido una experiencia positiva. Cuando cuentas una historia que está fuera de tu propia realidad socioeconómica, tienes una gran responsabilidad. Es crucial trabajar con personas que conocen el contexto, que te desafíen y te ayuden a hacer una película más auténtica y matizada.

SEMANA: ¿Qué consejo le daría a alguien que ve su trabajo y piensa: “Quiero hacer esto”? ¿Qué errores que cometió podría evitar?

O.E.: He cometido todos los errores posibles en el cine. ¡Eso es parte del proceso! Pero lo más importante es tener un genuino interés por las personas. Si lo tienes, encontrarás historias. Y en este oficio, ya sea documental o ficción, se trata de persistencia. Te rechazan todo el tiempo. Tienes que seguir insistiendo. Con el tiempo, llegan pequeñas oportunidades y una lleva a la siguiente. Así es como he avanzado.

Orlando von Einsiedel nació en Londres en 1980. En sus documentales ha abordado temáticas de esperanza en circunstancias apremiantes. | Foto: getty images

SEMANA: Sobre la investigación, ¿hasta qué punto profundiza? ¿Cuándo sabe que es momento de parar?

O.E.: La investigación nunca termina. A veces paras cuando se acaba el dinero. Investigas hasta creer que entiendes la historia, comienzas a grabar y te das cuenta de que no sabías nada. Aprendes más, entras en la edición y otra vez ves que no sabías nada. Es un proceso constante de aprendizaje y ajuste.

SEMANA: ¿Qué ha visto últimamente que lo haya impactado y recomiende?