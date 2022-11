Películas navideñas, estos son los estrenos para disfrutar en familia

A partir del 26 de noviembre a las 9:00p. m. (hora Colombia) todos los sábados en Lifetime las personas podrán disfrutar de uno de los planes que a muchos les gusta hacer: ver películas navideñas para compartir con la familia o los amigos.

“La Mejor Navidad”, “Una Navidad Para Recordar”, “Deliciosa Navidad” y “Un Papá Para Navidad” son las cuatro películas que son parte de “Amor en Navidad”, un conjunto de producciones llenas de talento internacional; pero lo más importante: talento colombiano.

Danna García, conocida por su protagónico en la novela “Pasión de Gavilanes”, es parte del elenco de “Una navidad para recordar”. Asimismo, el colombiano Rafael Novoa, conocido por su actuación en Pura sangre, estará en “Deliciosa Navidad”.

Rafael Novoa, actor colombiano - Foto: Cortesía: Lifetime

“Tengo que confesarte que cuando me dijeron hay una película para Lifetime, dije: ¡yo la quiero hacer!, porque tengo el antecedente de las películas de navidad de Lifetime desde hace muchos años. Y cuando leo el guion y veo que mi participación está dentro de una historia que trata el tema del Alzheimer, que me toca muy cercano por un caso familiar, hubo una conexión inmediata”, dijo García durante el lanzamiento de esta producción.

Danna García, reconocida actriz colombiana. - Foto: Cortesía: Lifetime

La actriz colombiana explicó que este tipo de películas pueden ser una herramienta para unir a la familia. Diciembre es una fecha en la que muchos motivos los miembros de una familia están separados, pero algo tan sencillo como ver una película puede ser una excusa para estar juntos.

“Soy una persona muy familiar, para mí la familia es lo más sagrado, es lo más importante; y ahora que tengo mi propia familia, que tengo a mi hijo, hay vínculos y valores que para mí son sagrados en mi casa. Es un proyecto que tiene que ver con el tema más lindo que puede haber, que es la navidad, es una época de dar, es una época de amar, es una época de perdonar, de querernos; y que mi hijo me pueda ver, me llena de orgullo y satisfacción, espero que no sea la última”, dijo García sobre su participación en esta producción.

Sinopsis de las películas

SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE

AMOR EN NAVIDAD, LA MEJOR NAVIDAD.

Gloria y Eduardo se divorciaron hace unos años. Ella se quedó en Miami, criando a sus dos hijos y dedicada en cuerpo y alma a su trabajo. Él regresó a su pueblo natal, a encargarse del rancho agavero que heredó de su familia en Jalisco, México. Eduardo le pide que permita a sus hijos pasar esta Navidad con él. Aunque Gloria no quiere alejarse de ellos, tiene que ceder presionada por su trabajo. Las circunstancias hacen que Gloria también pase las fiestas con ellos en el rancho. Ella y sus hijos aprenden a disfrutar esta nueva vida y a valorar la empresa tequilera que Eduardo logró sacar adelante. Esta será la mejor Navidad en familia.

SÁBADO 03 DE DICIEMBRE

AMOR EN NAVIDAD, UNA NAVIDAD PARA RECORDAR

Protagonizada por: Danna García, Cristián de la Fuente y Elluz Peraza

Sebastián se ha divorciado hace poco y esta será la primera Navidad que pasa sin sus hijos; ellos eran su único motivo para celebrar las fiestas. Sebastián detesta la Navidad porque solo le trae malos recuerdos. Este fin de año decide salir de la ciudad y pasar la temporada en la casa en que nació, donde viven su hermana Isabel y su madre Ángela, quien padece Alzheimer. Allí conoce a Marta, su enfermera, quién le enseña que las mejores medicinas son el afecto y el sentido del humor. En esta mágica y nostálgica temporada, Sebastián reencuentra la fe en la vida, se reconcilia con la familia, recupera la emoción por la Navidad… ¡Y se da una nueva oportunidad para el amor!

SÁBADO 10 DE DICIEMBRE

AMOR EN NAVIDAD, DELICIOSA NAVIDAD

Protagonizada por: Rafael Novoa y Patty Manterola

Cuando Máximo, un prestigioso chef colombiano, hereda el restaurante típico que su padre le ha dejado en México, emprende en plena Navidad un viaje de reconciliación con su pasado, sus raíces y sus heridas. Lo que jamás imaginó es que en ese viaje también descubriría el amor. Quien atiende el lugar es Luciana, una apasionada cocinera, empeñada en rescatar los sabores de su tierra. Luciana y Máximo formarán juntos el mejor platillo: una combinación explosiva entre la tradición y la innovación. Ambos llegarán a compartir su visión de la vida, la cocina y el amor.

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE

AMOR EN NAVIDAD: UN PAPÁ PARA NAVIDAD

Rebeca es una psicóloga que se ha convertido en una estrella de las redes sociales. A través de sus cuentas da consejos a sus seguidores para tener “una familia perfecta”, pero la suya dista mucho de serlo. En víspera de Navidad un desconocido se presenta en su puerta, afirmando ser su padre, quien la abandonó hace muchos años. Rebeca, al principio, no quiere saber nada de él, pero las circunstancias la obligan a invitarlo a pasar las fiestas con su familia. Entonces la magia de navidad hace su trabajo y Rebeca comprende que la familia es la más valiosa de las posesiones.