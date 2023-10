Poderosa oración para multiplicar el dinero y eliminar deudas difíciles de pagar

Oración para multiplicar el dinero y eliminar deudas difíciles de pagar

“Dios Todopoderoso, Padre Eterno y Dador de toda gracia y misericordia, acudo a ti en este día con humildad y esperanza, buscando tu guía y tu bendición. Te reconozco como la fuente de toda riqueza y prosperidad, y te pido que me ayudes en este momento de necesidad, en el que me encuentro sumergido en deudas que parecen insuperables .

Te ruego, Señor, que me des la sabiduría para administrar de manera efectiva los recursos que me has confiado. Ayúdame a encontrar una salida para el pago de mis deudas, a hacer los ajustes necesarios en mi estilo de vida y a evitar caer en la tentación de gastar más de lo que tengo. Concédenos la disciplina y la prudencia para no caer en deudas futuras y para manejar nuestras finanzas con integridad y responsabilidad.